شراكة استراتيجية تجمع Orange الأردن ونوكيا لإيصال شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل

دخلت Orange الأردن بشراكة استراتيجية مع نوكيا تقوم بموجبها بتوفير شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، والتي من شأنها أن توفر خدمات البرودباند فائقة السرعة وخدمات البث الثلاثي وتقنية “ADSL” لقطاع المؤسسات والمنازل في الأردن. وانطوت هذه الشراكة على تزويد Orange بباقة من خدمات من منتجات نوكيا التي تشمل تقنية “جي بي أو إن”، والخدمات الاحترافية للشبكات الثابتة فضلا عن تطبيقات وبرمجيات التحليل من “نوكيا” والبرنامج المتقدم لإدارة الأجهزة والشبكات مما سيمكن Orange الأردن على تقديم خدمات متميزة وسريعة بما يزيد على 200 ميجابايت في الثانية لتلبية الطلب المتزايد على السرعة العالية في المناطق السكنية والتجارية ، فضلا عن توسيع نطاق الخدمة المقدمة إلى المشتركين الذين يستفيدون حالياً من خدمات شبكة “إيه دي إس إل”؛ وباستخدام حلول وتقنيات نوكيا المتمثلة في “محلل الشبكات”، و “إدارة الأجهزة المنزلية”، وتطبيق “هوم كير” للرعاية المنزلية، سوف تكون Orange الأردن قادرة على إدارة شبكة “جي بي أو إن” وأجهزة الاتصالات في منازل الزبائن بشكل فعال وسلس.

وجاءت هذه الشركة انطلاقا من حرص Orange الأردن أن تكون أول مشغل يطلق خدمة شبكة الألياف الضوئية للمنازل في 2016، تسعى الشركة إلى تطبيق خبراتها العالمية للبدء في عملية التحول الرقمي في المملكة؛ وهذه الطموحات تتماشى مع استراتيجية مجموعة Orange الخمسية Essentials 2020، والتي تركز على ربط الناس بكل ما هو ضروري لهم. وبالاستفادة من تقنية نوكيا “جي بي أو إن –FTTH” ،

وفي تعليق له بالمناسبة، قال السيد جيروم هاينك، الرئيس التنفيذي لـ Orangeالأردن: ” لقد سعينا الى توفير شبكة الألياف الضوئية التي من شأنها توفير قدرات شاملة بسرعة لتوفير احتياجات زبائننا المتزايدة من الإنترنت عريض النطاق الفائق السرعة.” وقد كانت مصداقية نوكيا وابتكاراتها وخبرتها في مجال تكنولوجيا الألياف الضوئية محط اعتبار قوي في عملية الاختيار للمرحلة الحالية من نشر التقنية؛ وها نحن اليوم قد نجحنا في توفير خدمات الاتصال عبر شبكات الألياف الضوئية لأكثر من 30,000 منزل، ونركز حالياً على تحويل بقية الشبكة إلى تقنية الألياف الضوئية، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها وأن تدخل حيز التشغيل بحلول نهاية 2017؛ ويأتي كل هذا الجهد من أجل تأكيد ريادة “أورانج الأردن” باعتبارها أقوى مزود للإنترنت عالية السرعة والمزود الرائد لأقوى خدمات الاتصالات”.

ومن جانبه قال السيد جان فرانسوا بيجيون، رئيس فريق زبائن أورانج لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في نوكيا: “يسرنا أن نستمر في تعاوننا طويل الأمد مع أورانج الأردن ودعم مشروعها لمد شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل، من نشر البنية التحتية إلى المنازل المتصلة؛ وباعتبارنا الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا “جي بي أو إن” والخدمات المرتبطة بها، فإننا نمتلك الأدوات البرمجية، والمهارات، والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات أورانج الأردن المختلفة لنشر الشبكة بأعلى مقاييس الكفاءة والفعالية وبتكلفة منخفضة، ومعالجة التحديات التي يفرضها احتياج الشركة لنشر الشبكة مع الحفاظ على جودة التجربة حالياً ومستقبلاً.”\

ووفقا لتقرير 2017 بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، فإن انتشار خدمات البرودباند في الأردن حالياً يعتمد في معظمه على الشبكات اللاسلكية؛ حيث إن نسبة السكان التي تتصل بالإنترنت عبر الخطوط الأرضية الثابتة لا تزيد على خمسة في المائة من السكان، وهو ما يمثل قدراً ضئيلاً من مشتركي البرودباند البالغ عددهم ستة ملايين مشترك؛ ولكن، في ظل تزايد الطلب على الخدمات الإلكترونية، وخدمات التجارة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني في جميع أنحاء المملكة، فالحكومة الأردنية تركز على تعزيز البنية التحتية للوصول إلى الأنترنت من خلال الخطوط الأرضية الثابتة لضمان إتاحة الوصول إلى الإنترنت بسرعة أكبر وعلى أوسع نطاق ممكن.