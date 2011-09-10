شبيحة الاسد في الاردن يشوشون على الحراك الشعبي بتظاهرات امام السفارة البحرينية والسعودية

بدأ انصار النظام السوري في الاردن تحركا محموما يهدف الى التشويش على الحراك الشعبي المتعاطف مع الشعب السوري في ثورته ضد بشار الاسد فضلا عن محاولة تخفيف الضغط عنه في وجه الضغوط الدولية
وقام ناشطون قبل ايام بتنظيم احتجاج امام السفارة البحرينية بدعوى رفض مشاركة الدرك الاردني في قمع التظاهرات البحرينية وهي المعلومة التي اكدت الحكومة عدم صحتها في اكثر من مناسبة ويعول هؤلاء على تسليط الضوء على ما يقولون انه دور اردني امني في الخليج وهو ما ترجم الى دعوة لاحقة للتظاهر امام السفارة السعودية
ا رفضا لما اسموه ‘ التنسيق الامني الاردني – السعودي لقمع الشعوب ‘ , و بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس التعاون الخليجي التي ستبحث و بحضور وزير الخارجية الاردني ناصر جودة امكانية انضمام الاردن الى المنظومة الخليجية .
وبحسب المعلومات ينوي هؤلاء تنظيم زيارة تضامينة ثالثة الى سوريا لابداء الدعم لنظام الجرم بشار الاسد
هذول ….واصحاب ….
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