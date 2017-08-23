زين وMind Rockets INC ومركز تدريب الصم الثقافي يقيمون فعالية “صوت اليدين”

أقامت شركة زين، ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، وبالتعاون مع فريق الترجمان للغة الإشارة Mind Rockets Inc، -الشركة الريادية المتخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم، في جميع أنحاء العالم- فعالية “صوت اليدين” التي تهدف إلى التعريف بثقافة الصم وتعليم مبادئ لغة الإشارة الأردنية، و نشر ثقافة لغة الإشارة الأردنية، باعتبارها الوسيلة التي يمكننا من خلالها التواصل مع الصم، حيث قام مختصون من مركز تدريب الصم الثقافيDCC بتقديمها، وذلك في المقر الرئيسي لمنصة زين للابداع (ZINC)، الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وعلى هامش الفعالية تم الإعلان عن إطلاق فريق الترجمان لتطبيق “رمز” المجاني للهواتف الذكية، والمطوّر خصيصاً لفئة الصم من الأردنيين، ليقوم بترجمة لغة الإشارة الأردنية، ولمن يرغب بتعلم لغة الإشارة الأردنية، حيث يعمل التطبيق المتوفر حالياً في متجر Play Store لجميع الأجهزة التي تعمل على نظام الأندرويد، على تسهيل عملية التواصل مع الصم، وتعلّم لغة الإشارة بكل سهولة ويسر، كما ستقوم زين في القريب العاجل بتدعيم موقعها الإلكتروني بخاصية مترجم افتراضي عن طريق شخصية الأفاتار ثلاثية الأبعاد التي تترجم من الكلام والكتابة العربية إلى لغة الإشارة العربية، ليتنسى لفئة الصم تصفّح الموقع والاطلاع على الخدمات والعروض المقدّمة من زين لهذه الفئة، ولتكون زين الأردن بذلك أولى شركات الاتصالات التي تتيح هذه الخدمة لفئة الصم، إلى جانب ذلك قامت زين مؤخراً ولتعزيز تواصلها مع كافة شرائح المجتمع، بتوفير محتوى خاص بلغة الإشارة على كافة حساباتها عبر منصات الإعلام الإجتماعي (فيسبوك و سناب تشات وانستغرام).

وتعقيباً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة:” تأتي فكرة إطلاق خاصية المترجم الافتراضي عن طريق شخصية الأفاتار ثلاثية الأبعاد، لموقع زين الالكتروني لفئة الصم، انطلاقاً من إيماننا الكامل بدور وقدرات فئة الصم، والتزامنا الراسخ بالوقوف بجانبهم للمساهمة في تعزيز دمجهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة، حيث أنهم طاقة تساهم في تنمية المجتمع ويجب علينا استثمارها بالشكل المطلوب، متابعاً بأن زين لطالما دأبت ومن خلال دعمها لفئة الصم، بتوفير خدمات اتصالات وحلول تُعنى بهذه الفئة، وتدعم الاتصال المرئي بين أفراد مجتمع الصم، إلى جانب اطلاقها خدمات النجدة بلغة الإشارة عن طريق خط خاص عن طريق الاتصال المرئي بالتعاون مع مديرية الأمن العام- مركز القيادة والسيطرة على الرقم 114.”

من جانبه علّق المدير التنفيذي لـ Mind Rockets Inc ، محمود الدراوشة: “سعيدون جداً برؤية إخواننا الصم مع السامعين يجتمعون في فعالية واحدة، عدد الحضور مؤشر مهم على اهتمام السامعين لمعرفة المزيد عن مجتمع الصم ولغته والتواصل معه، وبخصوص إطلاق تطبيق رمز مترجم لغة الإشارة الأردنية فهو إنجاز مهم على الطريق لتسخير التكنولوجيا في بناء قنوات للتواصل مع الصم و لجعل المحتوى متاحاً للصم بلغتهم الأم لغة الإشارة الأردنية”

ومن جهتها قالت مديرة مركز تدريب الصم الثقافي، غرايس بطارسة:”عدد الصم في الاْردن يفوق ال ٤٠ الف أصم ونقدم العديد من الخدمات لهم الثقافية والتعليمية والاقتصاديه والتكنولوجيه مثل دورات في اللغة العربية و الإنجليزية و الأشغال اليدوية و الحاسوب ونعمل على دمجهم في المجتمع المحلي ومؤسساته ومساعدتهم في إيجاد العمل المناسب لهم، فهم جزء لا يتجزأ من وطننا الحبيب. و نهتم بلغة الاشارة بشكل خاص بعقد دورات مجانية للصم وذويهم الذين لم تسمح لهم للفرصه بتعلم اللغه الخاصة بهم حيث انها قناة الاتصال واللغة الام ونشجع ايضا المجتمع الناطق على تعلم هذه اللغه لاننا كناطقين نستطيع ان نتعلم لغتهم حيث انهم لا يستطيعوا ان يتقنوا لغتنا وعندما نتعلم لغتهم نسهل عليهم الكثير من المهام فنحن كمركز نركز على لغة الاشاره جدا جدا فمركزنا خرّج عبر العشر سنوات الماضيه عدد كبير من طلاب لغة الاشاره كأطباء ومحامين ومهندسين وطلاب جامعات وطلاب مدارس وربات بيوت . وايضا نهتم بالناحية التأقامت شركة زين، ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، وبالتعاون مع فريق الترجمان للغة الإشارة Mind Rockets Inc، -الشركة الريادية المتخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم، في جميع أنحاء العالم- فعالية “صوت اليدين” التي تهدف إلى التعريف بثقافة الصم وتعليم مبادئ لغة الإشارة الأردنية، و نشر ثقافة لغة الإشارة الأردنية، باعتبارها الوسيلة التي يمكننا من خلالها التواصل مع الصم، حيث قام مختصون من مركز تدريب الصم الثقافيDCC بتقديمها، وذلك في المقر الرئيسي لمنصة زين للابداع (ZINC)، الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال.

وعلى هامش الفعالية تم الإعلان عن إطلاق فريق الترجمان لتطبيق “رمز” المجاني للهواتف الذكية، والمطوّر خصيصاً لفئة الصم من الأردنيين، ليقوم بترجمة لغة الإشارة الأردنية، ولمن يرغب بتعلم لغة الإشارة الأردنية، حيث يعمل التطبيق المتوفر حالياً في متجر Play Store لجميع الأجهزة التي تعمل على نظام الأندرويد، على تسهيل عملية التواصل مع الصم، وتعلّم لغة الإشارة بكل سهولة ويسر، كما ستقوم زين في القريب العاجل بتدعيم موقعها الإلكتروني بخاصية مترجم افتراضي عن طريق شخصية الأفاتار ثلاثية الأبعاد التي تترجم من الكلام والكتابة العربية إلى لغة الإشارة العربية، ليتنسى لفئة الصم تصفّح الموقع والاطلاع على الخدمات والعروض المقدّمة من زين لهذه الفئة، ولتكون زين الأردن بذلك أولى شركات الاتصالات التي تتيح هذه الخدمة لفئة الصم، إلى جانب ذلك قامت زين مؤخراً ولتعزيز تواصلها مع كافة شرائح المجتمع، بتوفير محتوى خاص بلغة الإشارة على كافة حساباتها عبر منصات الإعلام الإجتماعي (فيسبوك و سناب تشات وانستغرام).

وتعقيباً على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة:” تأتي فكرة إطلاق خاصية المترجم الافتراضي عن طريق شخصية الأفاتار ثلاثية الأبعاد، لموقع زين الالكتروني لفئة الصم، انطلاقاً من إيماننا الكامل بدور وقدرات فئة الصم، والتزامنا الراسخ بالوقوف بجانبهم للمساهمة في تعزيز دمجهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة، حيث أنهم طاقة تساهم في تنمية المجتمع ويجب علينا استثمارها بالشكل المطلوب، متابعاً بأن زين لطالما دأبت ومن خلال دعمها لفئة الصم، بتوفير خدمات اتصالات وحلول تُعنى بهذه الفئة، وتدعم الاتصال المرئي بين أفراد مجتمع الصم، إلى جانب اطلاقها خدمات النجدة بلغة الإشارة عن طريق خط خاص عن طريق الاتصال المرئي بالتعاون مع مديرية الأمن العام- مركز القيادة والسيطرة على الرقم 114.”

من جانبه علّق المدير التنفيذي لـ Mind Rockets Inc ، محمود الدراوشة: “سعيدون جداً برؤية إخواننا الصم مع السامعين يجتمعون في فعالية واحدة، عدد الحضور مؤشر مهم على اهتمام السامعين لمعرفة المزيد عن مجتمع الصم ولغته والتواصل معه، وبخصوص إطلاق تطبيق رمز مترجم لغة الإشارة الأردنية فهو إنجاز مهم على الطريق لتسخير التكنولوجيا في بناء قنوات للتواصل مع الصم و لجعل المحتوى متاحاً للصم بلغتهم الأم لغة الإشارة الأردنية”

ومن جهتها قالت مديرة مركز تدريب الصم الثقافي، غرايس بطارسة:”عدد الصم في الاْردن يفوق ال ٤٠ الف أصم ونقدم العديد من الخدمات لهم الثقافية والتعليمية والاقتصاديه والتكنولوجيه مثل دورات في اللغة العربية و الإنجليزية و الأشغال اليدوية و الحاسوب ونعمل على دمجهم في المجتمع المحلي ومؤسساته ومساعدتهم في إيجاد العمل المناسب لهم، فهم جزء لا يتجزأ من وطننا الحبيب. و نهتم بلغة الاشارة بشكل خاص بعقد دورات مجانية للصم وذويهم الذين لم تسمح لهم للفرصه بتعلم اللغه الخاصة بهم حيث انها قناة الاتصال واللغة الام ونشجع ايضا المجتمع الناطق على تعلم هذه اللغه لاننا كناطقين نستطيع ان نتعلم لغتهم حيث انهم لا يستطيعوا ان يتقنوا لغتنا وعندما نتعلم لغتهم نسهل عليهم الكثير من المهام فنحن كمركز نركز على لغة الاشاره جدا جدا فمركزنا خرّج عبر العشر سنوات الماضيه عدد كبير من طلاب لغة الاشاره كأطباء ومحامين ومهندسين وطلاب جامعات وطلاب مدارس وربات بيوت . وايضا نهتم بالناحية الترفيهه داخل المركز حيث أسسنا ملعبا مصغرا لكرة السله لتدريب فريق يكون مؤهلا لمباريات مع انديه اخرى .وخارج المركز كالرحلات للتعرف على جميع الأماكن السياحية في الاْردن ومشاركة نوادي وجمعيات الصم والناطقين في مختلف النشاطات والمشاركه في البازارات الخيريه نحتاج ان نصل اليهم ونتعلم لغتهم ونتواصل مع من حولنا من الصُم ”

وقامت شركة زين بعقد شراكة استراتيجية مع Mind Rockets Inc تقتضي دعم شركة زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، لشركة Mind Rockets Inc، للمساهمة في تطوير التكنولوجيا والتطبيقات المساعِدة للصم في الأردن، والإسهام في تسويق الشركة على المستوى العالمي، كونها الأولى على مستوى المملكة من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها، حيث تدعم البرمجيات حق الصم والفئات المهمشة في فرص متساوية للحصول على المعلومات والخدمات بلغة الإشارة.

يشار إلى أن زين قد أطلقت وللمرة الأولى على مستوى المملكة خط “البسمة” المدفوع مسبقاً والمصمم خصيصاً لفئة الاحتياجات الخاصة من الصم، الذي يشمل العديد من المزايا التي تخدم فئة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع والنطق، والتي تتناسب واحتياجاتهم، حيث يتيح ” خط البسمة ” امكانية الاتصال مجاناً على رقم الطوارئ 114 التابع لمديرية الأمن العام الخاص بفئة الصم، إلى جانب ذلك قامت زين بتوظيف كادر مختص بلغة الإشارة في قسم خدمات المشتركين من الصم ، لتقديم الدعم الفني لهم، ولاستقبال مكالمات الفيديو منهم والتفاعل معهم من خلال الرد على جميع استفساراتهم ومساعدتهم في شتى الطرق لخدمتهم، بالإضافة إلى طرح خدمة تفسير وشرح الرسائل النصية، التي تصل الزبائن من هذه الفئة، بلغة الإشارة ، اذ خصصت زين الرقم 1414 للتواصل مع مركز خدمات المشتركين المخصص للصم.، كما وقامت زين وبالتعاون مع فارمسي ون بإطلاق مشروع (لنتواصل)، الذي يتيح لمستخدمي لغة الإشارة في المحافظات التواصل مع موظفي الصيدليات وفي فروع “فارمسي ون” عن طريق حلول اتصالات وتقنيات مخصصة.

رفيهه داخل المركز حيث أسسنا ملعبا مصغرا لكرة السله لتدريب فريق يكون مؤهلا لمباريات مع انديه اخرى .وخارج المركز كالرحلات للتعرف على جميع الأماكن السياحية في الاْردن ومشاركة نوادي وجمعيات الصم والناطقين في مختلف النشاطات والمشاركه في البازارات الخيريه نحتاج ان نصل اليهم ونتعلم لغتهم ونتواصل مع من حولنا من الصُم ”

وقامت شركة زين بعقد شراكة استراتيجية مع Mind Rockets Inc تقتضي دعم شركة زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، لشركة Mind Rockets Inc، للمساهمة في تطوير التكنولوجيا والتطبيقات المساعِدة للصم في الأردن، والإسهام في تسويق الشركة على المستوى العالمي، كونها الأولى على مستوى المملكة من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها، حيث تدعم البرمجيات حق الصم والفئات المهمشة في فرص متساوية للحصول على المعلومات والخدمات بلغة الإشارة.

يشار إلى أن زين قد أطلقت وللمرة الأولى على مستوى المملكة خط “البسمة” المدفوع مسبقاً والمصمم خصيصاً لفئة الاحتياجات الخاصة من الصم، الذي يشمل العديد من المزايا التي تخدم فئة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع والنطق، والتي تتناسب واحتياجاتهم، حيث يتيح ” خط البسمة ” امكانية الاتصال مجاناً على رقم الطوارئ 114 التابع لمديرية الأمن العام الخاص بفئة الصم، إلى جانب ذلك قامت زين بتوظيف كادر مختص بلغة الإشارة في قسم خدمات المشتركين من الصم ، لتقديم الدعم الفني لهم، ولاستقبال مكالمات الفيديو منهم والتفاعل معهم من خلال الرد على جميع استفساراتهم ومساعدتهم في شتى الطرق لخدمتهم، بالإضافة إلى طرح خدمة تفسير وشرح الرسائل النصية، التي تصل الزبائن من هذه الفئة، بلغة الإشارة ، اذ خصصت زين الرقم 1414 للتواصل مع مركز خدمات المشتركين المخصص للصم.، كما وقامت زين وبالتعاون مع فارمسي ون بإطلاق مشروع (لنتواصل)، الذي يتيح لمستخدمي لغة الإشارة في المحافظات التواصل مع موظفي الصيدليات وفي فروع “فارمسي ون” عن طريق حلول اتصالات وتقنيات مخصصة.