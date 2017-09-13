زين ونقابة صيادلة الأردن تجدّدان شراكتهما الاستراتيجية

جدّدت شركة زين شراكتها الاستراتيجية مع نقابة صيادلة الأردن، حيث ستواصل زين وبموجب هذه الشراكة تقديم خدمات البيانات والمعلومات وحلول الاتصالات المتكاملة، بالإضافة إلى تطوير تطبيق من قبل زين خاص بالأعضاء المنتسبين للنقابة.

وتُجسّد الاتفاقية التي تجمع زين والنقابة حرص زين على دعم القطاع الصحي والمساهمة في تطويره، كونه يعد قطاع حيوي، ووقع الاتفاقية عن شركة زين رئيسها التنفيذي أحمد الهناندة، وعن نقابة الصيادلة النقيب الدكتور زيد روحي الكيلاني.

وتعقيباً على تجديد الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة:” تعتز زين بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمعها مع نقابة صيادلة الأردن منذ أعوام، وتسعى دوماً لاستمرار هذه العلاقة، مؤكداً التزام زين بالإسهام بدور فاعل في دعم القطاع الصحي سواء من خلال المبادرات المتعلّقة مباشرة بدعم القطاع، أو عبر تقديم خدمات ومزايا لخدمة هذا القطاع، مشيداً بأهمية الدور الذي تلعبه نقابة صيادلة الأردن للنهوض بالقطاع، مما ينعكس إيجاباً على الأردن بشكل عام، وتعزيز السمعة الطيبة الذي يحظى بها”.

بدوره عبّر نقيب صيادلة الأردن الدكتور زيد روحي الكيلاني عن سعادته بالشراكة مع زين، حيث تم مناقشة الاستفادة من هذه الشراكة بتطوير حجم التعامل وابتكار آليات جديدة وتطوير خدمات وتطبيقات ذكية لزيادة التواصل مع منتسبي النقابة , حيث لا تقتصر خدمات زين على تقديم خدمة الاتصالات فقط، بل تجاوزت ذلك عبر توسيعها لمظلة الخدمات التي تقدمها اليوم بالإضافة إلى دعمها للعديد من الأنشطة والمبادرات.