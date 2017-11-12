زين وميس الورد تُعلنان عن الفائزين بالمسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا(IMGA)

استضافت منصّة زين للإبداع (ZINC) يوم السبت حفل الإعلان عن الجوائز الخاصة بالمسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(IMGA MENA) التي أُقيمت بالتعاون مع شركة زين الأردن وشركة ميس الورد الأردنية المتخصصة في الألعاب الرقمية للهواتف المتنقلة، وبدعم من شركة هواوي، حيث تم الإعلان عن الفائزين بـ11 جائزة مقسمين الى فئات متعددة لتمثل أفضل الألعاب الرقمية للهواتف المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقام كل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة، والمؤسس والرئيس التنفيذي للجوائز العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة ( IMGA ) مارتن نوينس، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ميس الورد نور خريس، ولجنة التحكيم المكونة من عدد من الخبراء والمختصين في مجال الألعاب الرقمية من دول مخلتفة والتي ضمّت كل من ريادي أعمال في Game Refinery كاي غرونولدت، وشريك مؤسس لشركة Flaregames جورج بروكسترمان، و رئيس تحرير موقع TouchArcade.com المتخصص بألعاب الهواتف المتنقلة ايلي هوداب، ومدير تطوير الشركات في EMEA بول توبينغ، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة BiNAREE جوني كو بتقديم الجوائر للفائزين.

وقُسّمت الجوائز التي بلغ عددها 11 جائزة إلى فئات مخلتفة ، حيث فازت لعبة Fat bunny: Endless Hopper بجائزة “التميز في الابتكار”، وحازت لعبة “Mafioso” على جائزة التميز في سرد القصة، وحصلت لعبة ““Around Mars” على جائزة التميز في الفنون البصرية والتصميم، وحظيت لعبة ” Fat Bunny: Endless Hopper ” بجائزة أفضل لعبة سريعة “QuickPlay”، وفازت لعبة “Klay BBJ Maze” بجائزة أفضل لعبة ممتعة، وحصلت لعبة “Mala’eeb Puzzle” على جائزة التميّز في اللعب، وحاز Lost Light (In Robot city) على جائزة أفضل مغزى للعبة، وحصلت لعبة “Around Mars” على جائزة أفضل لعبة حديثة، وحظيت لعبة “شعلة، درب عقلك يومياً” بجائزة اللعبة المفضلة للجمهور، وفازت لعبة ” “My Rights بجائزة لجنة تحكيم، كما فازت لعبة “Color tracks”بجائزة الدعم التسويقي من شركة زين.

وقد تم اختيار الفائزين من بين 52 متسابق من مطوري الألعاب ممن تأهلوا إلى الجولة النصف نهائية التي أُعلنت نتائجها في مطلع تشرين أول، وهم من أصل 81 متسابقاً تقدموا للمسابقة من عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة:” نفخر بدعمنا واستضافتنا لحفل جوائز المسابقة العالمية لألعاب الهواتف المتنقلة ( IMGA ) للعام الثاني على التوالي والذي أصبح حدثاً سنوياً هاماً في مجال الألعاب الرقمية، فنحن في زين نؤمن بأهمية تقديم الدعم لمطوري الألعاب بهدف الارتقاء بمستوى الألعاب الرقمية وتسليط الضوء على كافة جهود مطوري ومصممي الألعاب في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام، حيث تشهد صناعة الألعاب الرقمية طلباً متزايداً في الآونة الأخيرة وذلك مع توسع انتشار الإنترنت عريض النطاق المتنقل وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي والاجهزة الذكية.”

وعلى هامش الحفل، علّق الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ميس الورد نور خريس: “ندأب مع زين ومنصة زين للإبداع (ZINC) على أن نساهم في تعظيم الاستفادة من جودة ألعاب الهواتف المتنقلة التي تم تطويرها في المنطقة من خلال استضافة مثل هذه الجائزة الهامة للسنة الثانية التي تربط المطورين مع كبار خبراء قطاع الألعاب الرقمية”

يجدر بالذكر بأن زين توفر الدعم لقطاع الألعاب الرقمية في المملكة من خلال شراكتها الاستراتيجية مع ميس الورد، حيث قامت الشركتين باطلاق ونشر العديد من الألعاب الرقمية حيث تم اطلاق اللعبة الافتراضية “علا حول العالم” مؤخراً. كما قامت زين بتجهيز زاوية نشر الألعاب الرقمية في منصة زين للإبداع (ZINC) وتزويدها بأحدث أجهزة الحاسوب والبرامج المتخصصة في مجال التصميم الجرافيكي، التي توفر كافة الاحتياجات اللازمة لمطوري الألعاب الرقمية لكي يقدموا أفكارهم وينشروها في قطاع الألعاب.