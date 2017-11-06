زين والمؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين المحاربين القدماء تجددان شراكتهما

جددّت شركة زين والمؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين المحاربين القدماء الشراكة بينهما، والتي تمتدّ عبر عدة أعوام، والتي تنص على تصميم وتقديم حلول الاتصالات المتكاملة، وخدمات الإنترنت المتطوّرة، بأسعار تفضيلية وميّزات تنافسية تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات المتقاعدين العسكريين والمحاربين القُدامى.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاريين القدماء، اللواء الركن المتقاعد أحمد علي عايد العجارمة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة، اذ تأتي هذه الإتفاقية انطلاقاً من حرص زين على توثيق وتعزيز العلاقة القائمة بين الطرفين، واثرائها، وتكريسها لخدمة المتقاعد العسكري.

وفي هذا السياق قال سعادة اللواء العجارمة:” إننا فخورون بشراكتنا الممتدة مع شركة زين التي تحتل مكانة ريادية في السوق المحلي، اذ تُعدّ زين خير مثال يحتذى به في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وأنموذجاً للشركات التي تتميز بتقديم الخدمات للمؤسسة، متابعاً بأن مؤسسة المتقاعدين العسكريين تقوم بعقد الاتفاقيات مع الشركات الرائدة لتأمين الخدمات المتميزة للمتقاعدين العسكريين ولضمان الخدمات المتكاملة بأنسب التكاليف.”

من جانبه علّق الرئيس التنفيذي في شركة زين، أحمد الهناندة:” تفخر زين بتجديد الاتفاقية، التي تُجسّد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تُولي زين اهتماماً خاصاً بالمتقاعدين العسكريين الذين قدّموا دمائهم وأرواحهم فداءً للوطن، ويمثلون قيم الكرامة والحرية والشجاعة، ونعتزّ ببطولاتهم الخالدة في أذهان جميع الأردنيين، مؤكداً بأن زين تحرص على تقديم أحدث الخدمات المبتكرة والمتاحة ضمن باقات الاشتراك الشهري، المصممة خصيصاً للمتقاعدين العسكريين”.