“زين كاش” تطرح ميّزات جديدة وتوسّع باقة خدماتها مع “ماستركارد”

أعلنت شركة زين بالتعاون مع “ماستركارد”، الشركة العالميّة الرائدة في مجال حلول الدفع، عن إطلاقهما ميزات جديدة عبر “زين كاش”؛ خدمة المحفظة الإلكترونية المفعّلة على أجهزة الهاتف النقّال، وذلك بهدف إثراء تجربة المشتركين بالخدمة. وقد أُعلن عن هذه المزايا الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم في منصّة زين للإبداع (ZINC) في مجمّع الملك الحسين للأعمال يوم الأحد بحضور الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة، ومدير “ماستركارد” في الأردن محمد قدادة.

وستقوم زين بإصدار بطاقات “ماستركارد” مسبقة الدفع والمرتبطة بالمحفظة النقّالة “زين كاش”، دون الحاجة لوجود حساب بنكيّ للمشترك بالخدمة، وذلك بحسب الصلاحية التي حصلت عليها زين بموجب الرخصة الممنوحة لها من البنك المركزي الأردني، لتوفّر بذلك للمشتركين بخدمة “زين كاش” ميزة الحصول على بطاقة “ماستركارد” والاستفادة منها محلياً وعالمياً ومن خلال شبكة تزيد عن خمسين مليون نقطة بيع تُقبَل فيها البطاقات التي تحمل شعار “ماستركارد”، بالإضافة الى إمكانية التسوّق بها عبر الإنترنت واستخدامها للسحب من أجهزة الصرّاف الآلي.

وخلال المؤتمر الصحفي، أفادَ الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة بقولهِ: “نحن سعداء بإطلاقنا للمزيد من الميّزات الخاصة بـ “زين كاش” بالتعاون مع شركة عريقة ورائدة في مجال الدفع الإلكتروني كـ “ماستركارد”، إذ تدأب زين على تقديم أحدث وأفضل الخدمات المتكاملة لمشتركيها، كما تحرص على توفير الميّزات التي تسهّل على المشتركين معاملاتهم اليومية. ويأتي إطلاق باقة الميّزات الجديدة من “زين كاش” ضمن إطار تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني لكافة المواطنين، وإثراء تجربة المشتركين، وتأمين طريقة دفع هي الأولى من نوعها في المملكة عبر الهاتف، تتسم بالسرعة والسهولة والأمان”.

من جانبه، عقّب مدير “ماستركارد” في الأردن محمد قدادة بقوله: “تأتي هذه الشراكة ضمن إطار الجهود التي نبذلها في سبيل تعزيز الشمول المالي واعتماد حلول الدفع الإلكتروني في الأردن والمنطقة. ويسرنا التعاون مع ’زين‘ لتوفير المزيد من خدمات الدفع السهلة والآمنة للمستهلكين في الأردن عبر منصة ’زين كاش‘، والترويج لحلول الدفع غير النقدية، والارتقاء بها على مستوى المملكة. ومنذ أن أطلقت ماستركارد خدماتها في الأردن من 24 عاماً، سعينا إلى إثراء تجربة المستهلكين من خلال إقامة شراكات استراتيجية ساهمت في ترقية نظام المدفوعات الرقمية. كما يشكل افتتاح مقرنا الرئيسي لمنطقة المشرق العربي في عمّان في شهر مايو الماضي، خطوة هامة في سبيل تعزيز حضورنا في المملكة وتوطيد أواصر التعاون مع الأطراف المعنية في القطاع والبقاء أكثر قرباً من شركائنا”.