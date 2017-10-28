زين شريك الاتصالات الحصري لمؤتمر نتورك للمدفوعات

قدّمت شركة زين دعمها كشريك اتصالات حصري لمؤتمر نتورك للمدفوعات في نسخته الخامسة، والذي نظمته شركة “نتورك إنترناشونال” الأردن، المزود الرائد والمستقل لحلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي أقيم تحت رعاية البنك المركزي الأردني، يوم الأربعاء في فندق فورسيزونز عمان. كما تم تقديم درع تكريمي لشركة زين كونها شريك الاتصالات الحصري لشركة “نتورك انترناشونال” وكما حصلت زين على “جائزة التميّز كأفضل مشغل اتصالات في مجال قبول البطاقات للعام 2016” خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش المؤتمر.

وتناول المؤتمر الذي رفع شعار “تشجيع المدفوعات الإلكترونية لغدٍ أفضل”، العديد من المواضيع المتعلقة بالدفع الإلكتروني والحلول المالية والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي في الأردن، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول المالية الخاصة بالحكومة الذكية، وأحدث الابتكارات المتداولة ضمن نطاق المدفوعات.

وتعكس رعاية زين للمؤتمر التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ومنها القطاع المالي، وإدراكها لأهمية تبادل المعرفة والخبرات مع خبراء القطاع من مختلف الدول. وضمن المؤتمر وخلال إحدى جلساته النقاشية، تحدّث المدير التنفيذي لدائرة التسويق وتطوير الأعمال في شركة زين، مهند عودة، عن تطوّر عملية الدفع على مدى السنوات، مقدماً شرحاً وافياً عن خدمة “زين كاش” التي تمثّل المحفظة الإلكترونية المتنقلة عبر الهواتف الخلوية التي أطلقتها زين، والتي تسهل الشركة من خلالها معاملات زبائنها المالية اليومية في شتى المجالات؛ حيث توفر خدمات تحويل الأموال وتسهيل القروض الصغيرة والتأمين ودفع الفواتير، مشيرأً خلال حديثه إلى الطرق التي يمكن من خلالها استخدام خدمة “زين كاش” مثل التطبيق المتوفر على الأجهزة الذكية وتقنية التواصل قريب المدى (NFC).

يجدر بالذكر بأن خدمة “زين كاش” تتميز بكونها آمنة وسهلة الاستخدام، حيث تتم جميع الحركات الإلكترونية المالية بسلاسة وسرية مطلقة، بالإضافة إلى توفير الوقت وتكاليف التنقل للمشتركين. وإلى جانب ذلك، فإنها تسمح لهم بإجراء عمليات الدفع والتحويل من أي مكان، حتى خلال التجوال الدولي.​​​​​ وتعمل “زين كاش” وفقاً للشراكة مع البنك المركزي الأردني عبر الربط على نظام البدالة الوطنية للدفع بالهاتف النقال JoMoPay)) التي أطلقها البنك المركزي ويقوم على تشغيلها والإشراف عليها.