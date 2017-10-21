زين شريكاً استراتيجياً لمسيرة الدراجات النارية Harley Pink Ride 2017

انطلقت صباح يوم الجمعة، من أمام المبنى الرئيسي لشركة زين الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، مسيرة للدراجات النارية، سُميّت بـ Harley Pink Ride، التي نظّمها نادي مالكي دراجات هارلي ديفدسون النارية في المملكة، بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وهدفت المسيرة إلى زيادة نشر الوعي حول سرطان الثدي، وأهميته، وللتشجيع على الكشف المبكّر عنه، حيث تجمّع المشاركون أمام مبنى شركة زين، وتزيّنت دراجاتهم باللون الوردي نسبةً إلى شعار شهر التوعية بسرطان الثدي.

واختٌتمت المسيرة في Harley-Davidson ، حيث أقيم بازار خيري، يذهب ريعه لدعم مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.