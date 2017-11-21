زين راعي الاتصالات الحصري لمهرجان الفيلم الأوروبي التاسع والعشرين

أعلنت شركة زين عن كونها راعي الاتصالات الحصري لمهرجان الفيلم الأوروبي التاسع والعشرين، حيث استضافت منصة زين للإبداع ZINC في مقرها الرئيسي، المؤتمر الصحافي الذي تم خلاله الإعلان عن افتتاح المهرجان السنوي للفيلم الأوروبي، والذي يقوم الاتحاد الأوروبي في الأردن بتمويله، وبتنظيم من المعاهد الثقافية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNIC)، اذ سيُقام المهرجان في الفترة الواقعة بين 23 تشرين الثاني إلى 3 كانون الأول 2017، في مركز هيا الثقافي، وبالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى، ومجموعة لومينوس للتعليم.

وتأتي رعاية زين للمهرجان انطلاقاً من استراتيجيتها في مجال ريادة الأعمال والرامية إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والارتقاء بها، لا سيما وأن الأردن مُقبل على صناعة الأفلام السينمائية مما سيمكّن الشباب الأردني من تطبيق أفكاره الإبداعية والوصول بها إلى أعلى المستويات، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في بناء ثقافة، ونشر فكرة، وذلك من خلال التبادل الثقافي والفني، والاستفادة من الخبرات، حيث يعد هذا المهرجان فرصة كبيرة للأردنيين المهتمين بصناعة الأفلام.

وفي هذه النسخة من المهرجان سيتم عرض واحد وعشرين فيلماً من 20 دولة أوروبية، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي، والسفير السويسري، بالإضافة إلى عرض عدد من الأفلام المترجمة إلى اللغة العربية، إذ سيحضر المهرجان عدد من صانعي الأفلام، والنجوم والممثلين الأوروبيين، والمخرجين، ومنتجين دوليين، وسيشتمل المهرجان على أنشطة جانبية تتضمن عروض الأفلام وعروض مسرحية وموسيقية، وورشات عمل في مجال صناعة الأفلام، فيما سيتم الاحتفال باليوم الأوروبي للغات في 2 كانون الأول والذي سيتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والتقليدية مثل الرسم والقراءة والطبخ، والدخول سيكون مجاني لكافة زوار المهرجان، بالإضافة إلى ذلك سيقوم الشركاء الممولين للاتحاد الأوروبي بتقديم مبادرات خيرية لتلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً في المملكة. وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحافي عن مسابقة الأفلام المصوّرة عبر الهواتف المتنقلة، والتي أطلقها مهرجان الفيلم الأوروبي بالتعاون مع شركة زين والكلية الاسترالية للإعلام SAE، حيث تهدف المسابقة التي تحمل اسم “التنوع في الأردن”، إلى تشجيع هواة صناعة الأفلام على تصوير أفلام الخيال أو الأفلام الوثائقية باستخدام هواتفهم الذكية، وإرسالها إلى البريد الإلكتروني competition@saejordan.com، قبل 23 تشرين الثاني، حيث سيحصل الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى على جوائز مُقدًمة من شركة زين، والكلية الاسترالية للإعلام، والمعهد الفرنسي الأردني. يُذكر بأن زين قد الشريك الحصري من قطاع الاتصالات الفيلم الأردني” ذيب” والذي تم ترشيحه لجائوة الأوسكار، كما استضافت زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC طاقم “روج وان” من فيلم ” “Star Wars، في مؤتمر صحافي تم التطرق إلى جولتهم إلى الأماكن السياحية في المملكة، وذلك للترويج عن هذه الأماكن عالمياً، كما وقعت زين والهيئة الملكية للأفلام الأردنية اتفاقية تعاون لإنشاء ثلاثة مراكز متخصصة في صناعة السينما الأردنية لخدمة الشباب في الزرقاء والسلط وإربد، حيث افتتحت الأميرة ريم علي المراكز الثلاثة الأولى في محافظة الزرقاء.