زين راعي الاتصالات الحصري لمبادرة “تكريم” لأصحاب الإنجازات المتميَزة من العرب

قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للحفل السنوي الثامن لمبادرة “تكريم”، والذي أُقيم في قصر الثقافة مؤخراً، بحضور جلالة الملكة نور الحسين الرئيس الفخري لمجلس تكريم، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وشخصيات عربية وعالمية، ومؤسس المبادرة الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم.

وخلال الحفل، قدّمت مبادرة “تكريم” جائزة القائد التاريخي، ولأول مرة منذ إطلاقها، لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيَب الله ثراه، تقديراً لدوره الكبير في بناء الأردن الحديث، ومساعيه الدؤوبة لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحقيق المستقبل الأفضل للمجتمع الإنساني.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، لأهمية هذه المبادرة في تسليط الضوء على الإبداع والمبدعين العرب، والإحتفاء بمنجزاتهم، خاصةً وأن زين تسعى ومنذ عدة أعوام على احتضان قصص النجاح التي تجسّد أمثلة يُحتذى بها.

ومنحت تكريم عدداً من الشخصيات والمؤسسات جوائز في مجالات الإبداع العلمي والتكنولوجي والتنمية البيئية المستدامة، والمرأة العربية الرائدة، والخدمات الإنسانية والمدنية، والإبداع في مجال التعليم والمبادرين الشباب، والمساهمة الدولية في المجتمع العربي، والإبداع الثقافي، والتميز والقيادة البارزة، وإنجازات العمر، كما تم منح جائزة تقدير خاص لعدد من الجمعيات.

وتحتفل “تكريم” سنوياً بقصص نجاحات وجوه عربية أبدعت وتضيء على إبداعاتها في مجالات الثقافة، والتعليم، والعلوم، والبيئة، والعمل الإنساني، والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، كل عام في عاصمة مختلفة.

يُذكر بأن مبادرة “تكريم” أُنشأت في العام 2010، وبذلك أضحت منصّة تستعرض إبداعات عربية تُلهم الشباب العربي، لما تجسّده من أمثلة رائدة يُحتذى بها؛ حيث تنقسم عملية اختيار الفائزين على مرحلتين، تتم خلالهما دراسة إنجازات كل مرشح على حدة وتقويمها، وتتم عملية الاختيار لمبادرة “تكريم” في إطار من الدقة والتأني من حيث عملية اختيار المرشح، شريطة أن يكون عربي الأصل، في مجالات الجائزة كافة ما عدا جائزة تكريم للمساهمة الدولية الاستثنائية في المجتمع العربي، وتتم عملية الغربلة النهائية للمرشحين عن كل فئة وفق معايير محددة.