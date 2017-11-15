زين راعي الاتصالات الحصري للمنتدى العالمي للعلوم 2017

قدّمت شركة زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات للمنتدى العالمي للعلوم 2017، الذي انطلقت فعالياته تحت الرعاية الملكية السامية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تحت شعار “العِلم من أجل السِّلم”.

وتأتي رعاية زين للمؤتمر لإيمانها بمكانة العلم، والدور الهام للعلماء في النهوض بالشعوب والأمم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إنجازات الأردن والكفاءات الأردنية في مجالات العلوم المختلفة، وما تزخر به المملكة من إبداعات تستحق الظهور على المستوى العالمي.

وناقش المشاركون في المنتدى على مدى أربعة أيام من خلال 48 جلسة رئيسية ومتخصصة، مواضيع تتعلق بالطاقة والمياه وأمن الغذاء، وتحديات التعليم والتحوّل الرقمي، كما حضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى الرئيس الهنغاري يانوش أدير، والعديد من العلماء، وممثّلون حكوميون رفيعو المستوى من العديد من دول العالم، حيث حظي المنتدى بمشاركة حوالي 3000 من أبرز العلماء والقادة السياسيين والأكاديميين وصُنّاع القرار والمستثمرين على مستوى العالم يُمثّلون أكثر من 120 دولة.

وتضمن حفل الافتتاح تكريم جلالة الملك لمجموعة من أبرز العلماء الأردنيين الذين تميّزوا بإنجازاتهم العلمية في مختلف الحقول، وهم: الدكتور زيد الكيلاني (العلماء الرائدون)، والدكتور برهم أبو دية (الطب)، والدكتور شاهر المومني (الرياضيات)، والدكتور أحمد غندور (هندسة صناعية)، والدكتور كارم الزعبي (صيدلة)، والدكتور خالد أصفر (هندسة الميكانيك)، والدكتور عيسى بطارسة (هندسة الكهرباء والحاسوب)، والدكتورة رنا الدجاني (الأحياء).