زين راعي الاتصالات الحصري للبازار السنوي الخيري للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين

إفتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال يوم السبت البازار السنوي الخيري للسلك الدبلوماسي لمبرة أم الحسين، الذي يقام للعام الثالث والخمسين على التوالي، والتي قامت زين بدعمه كراعي اتصالات حصري، حيث أقيم البازار في مدينة الحسين للشباب بمشاركة عدد كبير من الهيئات الدبلوماسية والدولية في الأردن وبحضور عدد من سفراء الدول وممثلي السلك الدبلوماسي.

ويعتبر البازار، الذي يذهب ريعه بالكامل لمبرة أم الحسين، حدثاً إنسانياً إعتادت عمان على استضافته كل عام ويشكل ملتقى للهيئات الدبلوماسية في الأردن للتعبير عن معاني التكافل والتضامن وتوفير المساعدة والدعم للأطفال الايتام والمحتاجين والشعور مع الاخرين، ولترجمة مفهوم المسؤولية الإجتماعية على أرض الواقع. كما قامت السفارات والهيئات الدبلوماسية المشاركة في البازار بعرض منتوجات متنوعة تجسد تراث وثقافات الدول المختلفة.

وتأتي رعاية زين للبازار انطلاقاً من الاهتمام الذي توليه الشركة لمساندة جميع شرائح المجتمع ومن بينها الفئات الأقل حظا من الأيتام والأطفال الفقراء، ولتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى الشركة إلى تعزيزه من خلال دعم الفعاليات والأنشطة وإطلاق المبادرات التي تخدم هذه الأهداف الإنسانية، إذ تؤمن زين بأهمية تقديم الدعم للفئات في المجتمع والتي تعد مسؤولية تقع على عاتق الجميع كأفراد و مؤسسات بلا استثناء.