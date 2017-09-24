زين راعي الاتصالات الحصري لحفل أسطورة الأوبرا Andrea Bocelli

قدّمت شركة زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحفل الفنان العالمي وأسطورة الأوبرا Andrea Bocelli، والذي أقيم لأول مرة مؤخراً في ساحة الأعمدة التاريخية بمدينة جرش الأثرية، ونظّمته شركة أصدقاء مهرجانات الأردن، وذلك يوم الإثنين 18 أيلول، وحضره الآلاف من المعجبين الذين أمضوا أمسية موسيقية كلاسيكية.

وتأتي رعاية زين لهذا الحفل، تماشياً مع التزامها الراسخ بالتواجد في كافة الفعاليات، ودعمها وتشجيعها للحركة الفنية والأدبية المحلية والعالمية، إلى جانب مساهمتها في الترويج السياحي للمملكة التي تتميّز بتعدد المواقع الأثرية فيها، وأهميتها دينياً وتاريخياً، ومناخها المتنوع، بالإضافة إلى تعاقب الحضارات عليها والمساهمة بوضع الأردن على خارطة الفن والثقافة والسياحة في العالم.

وقامت الفنانة الأردنية السبرانو ديما بوّاب، بمشاركة بوتشيلي في الغناء جنباً إلى جنب، ويعد الفنان العالمي بوتشلي من أهم خمسة مغنيين للأوبرا في العالم، حيث رافقه فريق عمل ضخم يضم 150 عازفاً عالمياً وجوقة ومشتركين، ويملك أندريا بوتشلي 15 ألبوماً منفرداً من الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، و3 ألبومات لأغانيه المفضلة، و9 ألبومات أوبرا كاملة، وبيع منها أكثر من 80 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

يذكر بأن شركة زين وفي إطار دعمها للحركة الفنية والثقافية في المملكة، دأبت على رعاية مهرجانات جرش الثقافي والفحيص لعدة أعوام، ورعاية سوق جارا، إلى جانب مواصلتها لدعم المسيرة الفنية لمجموعة من الفنانين والعروض المسرحية، والعديد من الفعاليات الفنية والثقافية الأخرى.