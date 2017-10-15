عمّان 14 تشرين أول 2017: أقامت شركة زين، وللمرّة الثانية، بطولة زين لكرة السلّة (3×3)، في مدينة الحسن الرياضية، الواقعة في محافظة إربد، وذلك يوم الجمعة الماضي، بمشاركة ما يقارب الـ 75 فريق.

ويندرج تنظيم البطولة، ضمن التزام زين بدعم القطاع الرياضي، وتأكيداً على دورها في الإسهام في الإرتقاء بمستوى الرياضة الأردنية، من خلال نشر الوعي بأهميتها، وتشجيع الشباب والشابات على ممارسة أي من أشكالها.

وشهدت البطولة إقبالاً ومشاركة كبيرة وفاعلة من قبل الشباب والشابات، حيث ضمّ كل فريق 4 لاعبين، وتنوّعت الفئات بين؛ فئة ذكور( 9 سنوات إلى 13 سنة)، وفئة ذكور (14 سنة إلى 18 سنة)، وفئة ذكور( 18 سنة فما فوق)، وفئة إناث (18 سنة فما فوق)، وفئة المحترفين، إذ قام المهتمين التسجيل بالبطولة من خلال الدخول إلى رابط عبر صفحة زين على موقع فيس بوك الشهير، وكانت زين قد أعلنت عنها في وقت سابق.

وأظهرت النتائج النهائية فوز فريق الصقور ضمن فئة الذكور( سن 9 سنوات إلى 13 سنة)؛ على المركز الأول الذي فاز بجائزة 500 دينار ، فيما حصل فريق ROOZ RAEZ على المركز الثاني ، وفاز بجائزة 250 دينار.

وعن فئة ذكور (14 سنة إلى 18 سنة)؛ حصل فريق The Dream Team على المركز الأول وفاز بجائزة 750 دينار، وحاز فريق Irbid Bulls على المركز الثاني، وفاز بجائزة 250 دينار.

أما فئة ذكور( 18 سنة فما فوق)؛ حصل فريق Ball Above All على المركز الأول وفاز بجائزة 1000 دينار، وحاز فريق نشامى العقبة على المركز الثاني، وفاز بجائزة 500 دينار، وجاء فريق.

وعن فئة إناث (18 سنة فما فوق)؛ حصل فريق Best 4 على المركز الأول وفاز بجائزة 1000 دينار، وحاز فريق Eclair على المركز الثاني، وفاز بجائزة 250 دينار.

وفئة المحترفين؛ فحصل فريق Jalapenos على المركز الأول وفاز بجائزة 1000 دينار، وحاز فريق Donut House على المركز الثاني، وفاز بجائزة 500 دينار.

يشار إلى أن البطولة قد حظيبت باعتماد من قبل الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) من خلال “FIBA 3×3 planet”، الأمر الذي منحها أهمية إضافية، حيث أصبح لدى كل فريق ولاعب من المشاركين في البطولة سجلّ خاص به على الموقع الرسمي: www.3x3planet.com، يحتوي على نقاطه وعلى تقييم الأداء الخاص به، مما يسهم في إبراز المواهب الأردنية في رياضة كرة السلة على المستوى العالمي، حيث تألّفت لجنة التحكيم التي أشرفت على تحكيم البطولة ، عدداً من حكّام الاتحاد الأردني لكرة السلّة.

يُذكر بأن شركة زين ترعى وتدعم العديد من الأنشطة الرياضية التي تساهم في إحداث نقله نوعية وخلق توعية للمجتمع بأهمية الرياضة، فهي الراعي الرسمي للمنتخبات الوطنية لكرة القدم، بالإضافة إلى كونها داعم وطني لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة – الأردن 2016 التي أقيمت في المملكة للمرة الأولى في المنطقة، كما نظّمت الشركة بطولتين في كرة القدم في العام 2016 إحداها للسيدات بالتزامن مع بطولة كأس العالم للسيدات، والأخرى للرجال، بالإضافة إلى بطولة كرة السلة 3×3، ومؤخراً رعايتها البلاتينية لبطولة لبطولة أيلة الأردن للغولف 2017 لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وعلى المستوى الجماعي زين هي الراعي الرسمي لنخبة من الأندية الأردنية، بالإضافة إلى رعايتها لمجموعة من النجوم المتميّزين على مستوى الألعاب الفردية، كما قامت زين الأردن بافتتاح النادي الصحي الرياضيVEGA 079 ، الكائن في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك بالتعاون مع نادي Fitness vega الرياضي، وبالشراكة مع مجمع الملك الحسين للأعمال.