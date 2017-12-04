زين توقّع اتفاقيات استراتيجية مع مجموعة من المشاريع الناشئة والريادية

وقّعت شركة زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، عدة اتفاقيات تعاون استراتيجية، مع عدد من أصحاب المشاريع الريادية والأعمال الناشئة في المملكة، لتقوم زين وبموجب هذه الاتفاقيات بتقديم الدعم اللازم للمشاريع، وذلك لتنمو وتتطوّر وتحافظ على استدامتها، إلى جانب تمكين رياديي الأعمال والشركات الناشئة من تسويق أعمالهم في المملكة وخارجها، حيث ضمّت الاتفاقيات كلاً من مبادرة ” The Orenda Tribeو Friendture و instatoot وشركة “نرخصلك”، و. Washbox

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية زين في مجال دعم ريادة الأعمال، الرامية إلى رفع عدد الشركات التي تحتضنها وتدعمها بشكل مباشر وغير مباشر مادياً ولوجيستياً وفنياً، حيث وصل عدد الشركات المدعومة منذ افتتاح منصة زين للإبداع ZINC وحتى اليوم إلى أكثر من 120 شركة ناشئة ومشروع ريادي، إلى جانب إيمان زين بدعم هذا القطاع الذي يُسهم في تقليل مستويات البطالة عبر خلق الوظائف، وبالتالي تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

ووقّع الاتفاقيات عن شركة زين؛ رئيسها التنفيذي أحمد الهناندة، وعن مبادرة The Orenda Tribe مؤسسها زيد سوقي، وعن Friendture مؤسِّسَتها رولا فياض، وعن instatoot مؤسّسَتيها جمانة الكوري ودانية طاهر، وعن شركة “نرخصلك” مؤسيسها محمود أبو ريال ، وعمرو الشاهر، وعن شركة Washbox مؤسّسها محمد ظاظا.

وتقوم مبادرة The Orenda Tribe على أخذ الرسومات التي صمّمها الأطفال في المجتمعات الأقل حظاً، وطباعتها على ملابس وبيعها، حيث يذهب جزء من ريعها لدعم هؤلاء الأطفال، أماFriendture فهو تطبيق اجتماعي، مُصمم لإنشاء الأنشطة والفعاليات الخاصة بمجموعات الأصدقاء، حيث يمكّنهم التطبيق من التعرّف على الأنشطة والفعاليات المُقامة، والتعرف على أشخاص جدد، وinstatoot المنصة الإلكترونية التي تعمل على ربط الأشخاص الراغبين بطلب دروس خصوصية أو تعلُّم مهارة جديدة، مع أشخاص يمكنهم مساعدتهم في التعلُّم، حيث تسمح المنصة للآباء والأمهات من مختلف الأعمار، بإدارة المدفوعات، وإنشاء الجداول الزمنية للدروس، وحجز ورشات العمل، فيما تُعنى شركة “نرخصلك” بتقديم خدمات المركبات للأفراد دون عناء مغادرة أماكن سكنهم أو أعمالهم، بحيث تشمل هذه الخدمات تجديد رخص المركبات، وصيانتها، وتغيير زيت المُحرِّك، وخدمة التنظيف (دراي كلين)، بأسعار تناسب الجميع، بينما يختص تطبيق Wash box” المتوفّر لكافة الهواتف الذكية، بتقديم خدمات الغسيل وتنظيف الملابس، حيث يتم أخذ الملابس الخاصة بالمستفيد من الخدمة أينما كان ويتم تنظيفها وكيّها وإعادتها في الوقت والمكان المحدد، ويستطيع المستخدم تحديد أكثر من عنوان له على التطبيق باستخدام خرائط Google.