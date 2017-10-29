زين تنظّم بطولة الكارتينغ لزبائنها من الشركات

نظّمت شركة زين وبالتعاون مع Jordan Speed Center بطولة الكارتينج لزبائنها من الشركات، والتي أقيمت يوم السبت الموافق 28 تشرين أول 2017.

وشارك في البطولة 10 شركات، ضم فريق كل شركة 6 أشخاص، تنافسوا فيما بينهم، والشركات هي: النسر العربي للتأمين، وشركة PwC، ومصنع بلاستيك الشريف، وألبان طيبة، والشركة العربية للأدوية والتجارة، وشركة Adtech، وشركة اتحاد المقاولين (Consolidated Contractors Company) ، وايكيا، وشركة نستلة، وشركة زين الأردن

حيث فاز فريق الشركة العربية للأدوية والتجارة بالمركز الأول، وحل فريق شركة زين الأردن في المركز الثاني، فيما حظي فريق شركة Adtech في المركز الثالث في السباق، اذ قام الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة بتوزيع الميداليات والكؤوس والجوائز العينية على الفرق الفائزة.