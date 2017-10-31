زين تمنح الفرصة لـ 10 شركات ناشئة لحضور المؤتمر العالمي للاتصالات MWC 2018

أعلنت شركة زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، عن مشاركتها بالمؤتمر العالمي للاتصالات MWC، واصطحاب 10 شركات ناشئة لحضور المؤتمر الذي سيُعقد في برشلونة، في الفترة الواقعة بين 27 شباط وحتى 2 آذار من العام المُقبل، ويحضره حوالي 100 ألف مشارك من صُنّاع القرار، وقادة قطاع الاتصالات حول العالم.

وتندرج هذه الخطوة التي تقوم بها زين للعام الثالث على التوالي، في إطار سعيها لإعطاء الفرصة لعدد من الرياديين الأردنيين وأصحاب المشاريع الناشئة للمشاركة في المؤتمر وعرض خدماتهم والتعريف بشركاتهم الريادية والاطلاع على آخر ابتكارات شركات الهواتف المتنقلة الذكية والبرمجيات، إلى جانب فتح الأبواب لهم للتعرّف على الشركات الريادية والناشئة العالمية والشركات الكبرى العاملة في هذا المضمار.

وتعقيباً على هذه الخطوة، علّق الرئيس التنفيذي لشركة زين، أحمد الهناندة بقوله:” أخذت زين على عاتقها تعزيز ودعم قطاع ريادة الأعمال في المملكة، والمساهمة في النهوض به، وهو الأمر الذي بدأت بتنفيذه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، من خلال إطلاق قسم مسؤولية ريادة الأعمال وتدشين منصة زين للإبداع ZINC، مضيفاً بأن مشاركة زين تُمثًل خطوة هامة في تعزيز المشاركة الأردنية في الفعاليات العالمية، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن حرص زين على المشاركة في المؤتمرات العالمية التي تُعنى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنتيجة لتمثيل الأردن كبلد مزدهر باقتصاده ومتطوّر، من خلال توظيفه ومواكبته لأحدث تقنيات التكنولوجيا وخاصةً في قطاع الاتصالات، متابعاً: بأننا قمنا بإتاحة هذه الفرصة للشركات الريادية، لما يحويه المؤتمر من خبرات وشركات عالمية وفعاليات تجمع أبرز تطوّرات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.”

وتم اختيار المشاركين وفق آلية تعتمد على نموذج العمل، وفريق العمل، والسوق التي تستهدفها الأعمال، والمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها، وقابلية توسع أعمالهم في السوق، حيث سيشارك هذه المرة شركات: ” Alocloud، وHealthGate، و elDesigners ، و3oun،وLabiba، وSadeed، وinstructit ، وProTech،وmeem، وMakerPot , اذ سيحظى المشاركون بفرصة الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من خدمات تختص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإثراء تجربتهم من خلال الخبرة العملية التي سيكتسبونها عبر مشاركتهم في المؤتمر.

ويعد المؤتمر العالمي للاتصالات MWC – الذي تنظمه سنوياً رابطة مُشغلًي الهواتف المتنقلة “GSMA” في مدينة برشلونة أضخم تجمّع وملتقى لصناعة الاتصالات المتنقلة حول العالم، حيث يحظى هذا المؤتمر بحضور كبير من قادة وعمالقة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وذلك على مستوى المُصنّعين والشركات صاحبة الخدمات ذات القيمة المضافة.

يُذكر بأن زين قد شاركت في المؤتمر العالمي للاتصالات MWC 2017، حيث تم إطلاق أول جناح أردني بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنظيم من جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “انتاج” وبالتعاون مع شركة زين الأردن، ومجموعة المناصير، وبرنامج التنافسية الأردني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وهيئة تنشيط السياحة، ومجموعة قطوس، ومجموعة لومينوس، بمشاركة 18 مشروع ريادي تم اصطحابهم للمشاركة في المؤتمر، كما شاركت زين بالمؤتمر العالمي للاتصالات خلال عام 2016، الذي عُقد في شنغهاي، حيث شاركت 13 شركة ريادية أردنية وبرعاية من شركة زين الأردن ومجموعة المناصير، بالتعاون مع جمعية ” انتاج”.