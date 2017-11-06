زين تقيم بطولة للجاكارو في سيتي مول

أقامت شركة زين بطولة في لعبة الجاكارو يوم الخميس في سيتي مول، وذلك ضمن فعاليات خط “الشلة” التي تأتي ضمن قالب شبابي وتتميّز بالأجواء الحماسية.

وانطلقت البطولة مساء الخميس في سيتي مول بمشاركة 16 فريقاً تنافسوا فيما بينهم، وتميّزت اللعبة بكونها غير تقليدية، بحيث كان على أعضاء الفرق المشاركة لعب دور أحجار اللعبة، وذلك على رقعة أرضية تم تصميمها خصيصاً لهذه البطولة.

وحصلت الفرق الفائزة بالمراكز الأربعة الأولى، على جوائز نقدية مقدمة من “زين كاش”؛ -خدمة المحفظة الإلكترونية المتنقلة عبر الهواتف الخلوية-، وتضمنت البطولة العديد من الفعاليات الترفيهية الشبابية، بالإضافة إلى مسابقات وجوائز للعائلات والأطفال، وذلك بمشاركة شخصية Zuka Zain التي قدّمت عروضاً مميّزة.

وكانت زين قد أطلقت خط “الشلة”، الذي تقدّمه للشباب ضمن الفئة العمرية من 18 – 24 عاماً، والذي يمنح ميّزات عدة تتضمن 20,000 دقيقة اتصال على شبكة زين، و1000 دقيقة اتصال على الشبكات المحلية الأخرى، و 1000 رسالة نصية قصيرة محلية، و 7 جيجابايت حزمة انترنت أساسية بالإضافة إلى 4 جيجابايت حزمة إنترنت للمحافظات و 7 جيجابايت حزمة اجتماعية و 6 جيجابايت حزمة فيسبوك، و1000 دقيقة اتصال على شبكة جوال فلسطين، ويتميّز خط “الشلة” باحتوائه على برنامج للمكافآت، يشمل خصومات وعروض من مجموعة مميزة من شركاء زين، كما يتيح الخط للمشترك إمكانية إنشاء مجموعة من الأصدقاء من مستخدمي خطوط “الشلة”، بحيث يصبح قائد المجموعة للحصول على نقاط يمكنه استبدالها بجوائز تشمل تجديد مجاني للاشتراك الشهري للخط، وحزم إنترنت ودقائق مجانية على الشبكات المحلية.