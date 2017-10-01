زين تفتتح منصتها للإبداعZINC في جامعة اليرموك

افتتحت شركة زين اليوم منصتها للإبداع ZINC في جامعة اليرموك- محافظة إربد، لتكون بذلك المنصة الثانية على مستوى المحافظات، والثالثة على مستوى المملكة، كما افتتحت مختبر تكنولوجي تدريبي في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، وذلك من خلال اتفاقية التعاون التي أبرمتها زين مع جامعة اليرموك مطلع العام الحالي.

وقام كل من رئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري، والرئيس التنفيذي لشركة زين، أحمد الهناندة بافتتاح المنصة الكائنة في مجمّع ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله، وافتتاح مختبر الاتصالات التكنولوجي التدريبي، الذي تم تزويده بمختلف خدمات الإنترنت، وأحدث التقنيات والأجهزة التي تساعد الطلبة في إجراء الأبحاث المتخصصة في الاتصالات الخلوية، وتوفير التدريب العملي اللازم لهم، حيث حضر الافتتاح عدد من عمداء الكليات وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وفي تعقيبه على افتتاح المنصة، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين ، أحمد الهناندة: ” نسعد بهذه الخطوة التي تؤكد على مساعي زين في تعزيز التعاون والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً بأن افتتاح منصة زين للإبداعZINC الثالثة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه حول دعم حقل الريادة والابتكار، من خلال توفير بيئة مناسبة وإيجابية لدعم وتمكين المشاريع الناشئة، من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، والدور الهام الذي يلعبه قطاع ريادة الأعمال والابتكار، لما يمثله من عنصر أساس في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للأردنيين، وبالتالي تقليل معدلات البطالة في المملكة، مما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطن، إلى جانب قيام زين بالمساهمة في اكتشاف الإبداع والابتكار وتنميته لدى الطلبة، ليصبحوا أصحاب إنجازات وابتكارات باهرة، تعود بالنفع على أصحابها وعلى المملكة، إلى جانب سعي زين بتسليط الضوء على الابتكارات والإبداعات الأردنية في مختلف القطاعات، لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، والاحتفاء بإنجازات الشباب الأردني المبدع.”

من جانبه أكد رئيس جامعة اليرموك، الأستاذ الدكتور رفعت الفاعوري خلال الافتتاح عن فخره واعتزازه بعمق العلاقات التي تربط اليرموك بشركة زين، والتي تعد من إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات، ومثالا يحتذى به في الشراكة مابين القطاعين التكنولوجي والأكاديمي، الأمر الذي يحقق التكاملية بين القطاعين ويسهم في دعم الموهوبين والمبدعين من أبناءنا الطلبة، وتمكينهم من النهوض بمؤسساتنا الوطنية من أجل بناء أردننا الغالي بحكمة قيادته الهاشمية، وسواعد أبنائه.

وأعرب الفاعوري عن شكره لما تقدمه شركة زين من دعم لوجستي، وتقني، وخدمي كبير لجامعة اليرموك، من خلال مبادراتها الداعمة للشباب والريادة والإبداع، مشيدا بالجهود التي بذلها فريق زين في تجهيز المنصة، بأفكار وسواعد أردنية بحتة، مشيرا إلى أن المنصة ستشكل نقطة انطلاق هامة للطلبة نحو الريادة والابتكار، الأمر الذي تسعى جامعة اليرموك إلى تحقيقه من خلال خطتها الإستراتيجية، وذلك بإعداد الكفاءات الشابة من طلبتها، مسلحين بأحدث صنوف العلم والمعرفة والتكنولوجيا.

وثمن الفاعوري إنشاء شركة زين لمختبر الاتصالات التدريبي في كلية الحجاوي والهندسة التكنولوجية المزود بمختلف خدمات الانترنت، وأحدث التقنيات والأجهزة، والتي يتيح لطلبة الكلية التدريب النظري والعملي التطبيقي لمختلف مساقات الاتصالات اللاسلكية، وإجراء الأبحاث المتخصصة في الاتصالات الخلوية وتوفير التدريب العملي اللازم لهم.

وأضاف الفاعوري أن شركة زين كان لها أيادٍ بيضاء داخل الحرم الجامعي، حيث وفرت العديد من المقاعد الخارجية للطلبة، والطاولات والكاونترات الموجودة في مجمع القاعات الصفية، وزودت مبنى القاعات الصفية والساحات الخارجية له بخدمة الانترنت، وقد تم تتويج هذا الدعم بمختبر الاتصالات ومنصة زين للابداع.

وقدم الهناندة إيجازاً حول المنصة، التي تضم عدة أركان؛ منها ركن تطوير الألعاب الرقمية، والركن الخاص بالطباعة ثلاثية الأبعاد، وركن الواقع الافتراضي، بالإضافة إلى وجود عدة مساحات متعدّدة الاستعمالات والمجهزَة بأحدت المعدَات، التي يمكن استخدامها لعقد الاجتماعات أو لعقد ورشات عمل أو حلقات العصف الذهني وغيرها، وسيتمكّن أعضاء (ZINC) من الطلبة المسجلين من الإستفادة من المرافق والتسهيلات المتوفرة في المنصة، التي تساعد الطلبة على إطلاق العنان للريادة، وتحفيزيهم على الابتكار والتطوير. ورافق رئيس الجامعة والهناندة خلال الجولة التعريفية كل من مدير عام شركة كهرباء اربد المهندس أحمد ذينات ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زياد السعد ونائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الأستاذ الدكتور جمال ابو دولة.

وافتتحت زين منصتها للإبداعZINC في الجامعة الأردنية، خلال شهر حزيران الماضي، وفي صدد افتتاح منصات مماثلة في كل من جامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية، وجامعة البلقاء التطبيقية، بهدف تعميم تجربة منصتها للإبداع ZINC، في عدد من محافظات المملكة، ولتسهيل الوصول إلى منصات زين للإبداع، وإتاحة الفرص للطلبة لتطوير أفكارهم الإبداعية، حيث تعمل زين على تسخير التكنولوجيا وخدمات الاتصالات المتطورة، وبما يخدم الطلبة ويساندهم في دراستهم وأبحاثهم.

يذكر أن زين كان قد وقّعت مذكرة تفاهم خلال شهر تموز مع مجموعة لومينوس للتعليم، استكمالاً لنهج زين في دعم ريادة الأعمال، وتعميم التجربة الناجحة لمنصة زين للإبداع في مضمار ريادة الأعمال، بهدف إطلاق فعاليات منصة زين للإبداع في شمال المملكة، بمحافظة إربد، حيث مقر مبادرة “ الشمال ستارت” وهي المبادرة التي أطلقتها مجموعة لومينوس للتعليم وبائتلاف من شركات من القطاع الخاص بتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث ستقوم زين من خلال منصتها للإبداع في مقر “شمال ستارت”، على إقامة الفعاليات وورش العمل التي من شأنها صقل مهارات الشباب وتطوير أعمالهم والارتقاء بها، وعقد الدورات التدريبية والحلقات النقاشية والحوارية، بما يصب في مصلحة الشباب المستفيدين من مبادرة “شمال ستارت”.

ويشار إلى أن منصة زين للإبداع ZINC الرئيسية، الكائنة في مجمع الملك الحسين للأعمال قد احتضنت 902 حدثاً وفعالية، حضرها حوالي الـ 50,000 شخص من المهتمين بقطاع الريادة، فيما احتضنت منصة زين للإبداع الكائنة في الجامعة الأردنية، منذ افتتاحها حتى اليوم 23 فعالية وحدث، بينما حضر هذه الفعاليات ما يقارب الـ 1000 شخص.