زين تعلن عن جديدها للشباب “خط الشلّة Mix”

طرحت شركة زين ولأول مرة على مستوى المملكة، خط “الشلة Mix” المدفوع مسبقاً، والذي يستهدف الأردنيين وغير الأردنيين من الشباب ضمن الفئة العمرية ما بين 18 إلى 24 عاماً.

ويتضمّن خط الشلة Mix، 20000 دقيقة اتصال محلية شهرية على شبكة زين، و1000 دقيقة اتصال محلية شهرية على الشبكات الأخرى، و1000 رسالة نصية قصيرة شهرية، وحزمة إنترنت بسعة 24 جيجابايت شهرية، مقسمّة على نحو7 جيجابايت حزمة رئيسية، و7 جيجابايت حزمة اجتماعية (فيسبوك ،واتساب،انستجرام) و4 جيجابايت حزمة مخصصة للمحافظات تستخدم بجميع المحافظات عدا عمان، بالإضافة إلى 6 جيجابايت مخصصة لتصفّح الفيسبوك، مقابل قيمة اشتراك شهري تبلغ 7 دنانير فقط، وذلك من خلال شحن بطاقة Mix 3.5+3.5، كما سيحصل مشتركي “خط الشلة Mix” على رصيد إضافي بقيمة 1 دينار عند كل تجديد اشتراك، بالإضافة إلى التمتّع بخدمات إنترنت 4G وخدمة “وضعي” مجاناً.

وبإمكان جميع مشتركي “خط الشلة Mix” الجديد، الاستفادة من برنامج المكافآت الخاص بالشباب، حيث سيحصل المشترك بخط الشلة على 7 نقاط عند كل تجديد اشتراك، يمكن استبدالها بخصومات وعروض مميّزة من شركاء زين، كما يستطيع المشترك بهذه التعرفة إنشاء المجموعة الخاصة به (الشلة) من خلال إضافة أعضاء من نفس هذه التعرفة إلى مجموعته الخاصة (الشلة)، وأيضاً سيتمكّن الأعضاء من إنشاء مجموعتهم الخاصة, فحين يجدد كل عضو اشتراكه الشهري سوف يحصل منشئ الشلة على 10 نقاط يمكنه استبدالها باشتراك شهري مجاني، أو دقائق اتصال مجانية، أو حزمة إنترنت بسعة 1 جيجابايت مجانية، أو حزمة إنترنت اجتماعية بسعة 2 جيجابايت.

ويمكن لجميع أصحاب الخطوط الحاليين من الاشتراك أو التحويل إلى “خط الشلةMix” وإنشاء شلة ومعرفة عدد النقاط واستبدالها، من خلال الضغط على الرمز *500#، ولغير الأردنيين من خلال زيارة أي من معارض شركة زين المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.