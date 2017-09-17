زين تطلق خمة التجوال الدولي الاقتصادي الأسبوعي والشهري في أكثر من 30 دولة””

أطلقت شركة زين خدمة التجوال الاقتصادي الشهرية والأسبوعية، والتي تستهدف من خلالها جميع مشتركيها من أصحاب خطوط الفواتير، والخطوط المدفوعة مسبقاً، من الأفراد والشركات، وتتيح لهم التمتع بأسعار دقائق وإنترنت تجوال تفضيلية، والحصول على سعات انترنت مجانية، أثناء تواجدهم في أكثر من 30 دولة عربية وعالمية تعد الأكثر زيارةً من قبل الأردنيين.

وتُمكّن خدمة التجوال الاقتصادي الشهرية والأسبوعية ، المشتركين من استقبال المكالمات ابتداءً من 9 قروش للدقيقة الواحدة في كل من مصر، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، واستراليا، والتشيك، والمانيا، واسبانيا، وبريطانيا، واليونان، وهنغاريا، وايرلندا، ومالطا، وهولندا، ونيوزلاندا، ورومانيا، والصين، وهونغ كونغ، ومكاو، وسيريلانكا، وتايلاند، وفي دول الخليج عدا قطر، إلى جانب إمكانية استخدام خدمات الانترنت أثناء التجوال الدولي بأسعار منافسة تبدأ من 7 دنانير، وعند إضافة خدمة التجوال الاقتصادي الشهري سيتمتع المشتركون بـ 2 جيجابايت مجاناً في دول الخليج، و1 جيجابايت في الدول الأخرى، أما عند إضافة خدمة التجوال الإقتصادي الأسبوعي، فسيحصل المشتركون على 1 جيجابايت مجاناً في دول الخليج، ونصف جيجابايت مجاناً في الدول الأخرى.

وتعكس هذه الخطوة التزام زين تجاه زبائنها لتعزيز وإثراء تجربتهم وخدمتهم في كل الأوقات والأماكن، وتقديم أفضل الخدمات وأحدث حلول التجوال الدولي وبأسعار تنافسية، إلى جانب تصميم خدمات خصيصاً لزبائنها تتوافق مع تطلعاتهم ومتطلباتهم المتطورة ، أثناء سفرهم إلى الدول العربية والعالمية المختلفة، وإبقائهم على تواصل دائم مع عائلاتهم وأقاربهم وأعمالهم.

وسيتمكن زبائن زين ضمن هذه الفئة، من تفعيل الخدمة أثناء التجوال الدولي ومعرفة الرصيد المتبقي من السعة الإضافية المجانية، عن طريق الاتصال بـ *962#، أو من خلال تطبيق زين المتوفر على كافة الأجهزة الذكية، وعند انتهاء السعة المجانية، تكون سعر الجيجابايت للاشتراك الأسبوعي 7 دنانير في دول الخليج، و14 دينار في الدول الأخرى، صالحة لمدة 7 أيام، ولخدمة التجوال الاقتصادي الشهري 7 دينار للجيجابايت في دول الخليج و14 دينار في الدولة الأخرى، صالحة لمدة 30 يوم ، ويمكن تقسيم السعات المجانية بين أكثر من دولة شريطة عدم انتهاء صلاحية الخدمة.