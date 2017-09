زين تستضيف فعالية Google For Developers

استضافت شركة زين فعالية Google For Developers وذلك في منصتها للإبداع ZINC-in التي أنشأتها لموظفيها، وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة المؤتمرات التفاعلية التي تعقدها جوجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تقدّم خلالها أحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا ومنصات مفتوحة للمطوّرين ولقادة هذا القطاع.

واشتملت الفعالية على حديث عنالاتجاهات الحديثة للتكنولوجيا، ولمحة عن برامج جوجل للمطوّرين، والتحديث الجديد لنظام التشغيل أندرويد الذي يحمل إسم Android O، وعُقدت ورشة عمل تحت عنوان “Think business, Sketch as a designer and Code like a geek! “، وتضمّنت الفعالية جلسة عن كيفية بناء أول تطبيق أندرويد باستخدام برمجية FireBase التي تتيح إمكانية تطوير تطبيقات ذات جودة عالية بسهولة وسرعة فائقة.

وتطمح جوجل من خلال إقامة هذه الفعاليات، إلى مشاركة الأفكار المتعلّقة بالتقنيات المبتكرة، وتشجيع المطوّرين لاستكشاف الحلول القادمة فيما يتعلق بالهواتف المتنقلة وتطبيقات الويب، بالإضافة إلى مجالات الـ Cloud Learning و Machine Learning، حيث ستقام هذه الفعاليات على مدار العام في مدن مختلفة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومنها القاهرة، والجزائر، والرياض، ودبي، والكويت، ومسقط.