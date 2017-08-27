زين تختتم كرنفالاتها العائلية في سيتي مول

اختتمت شركة زين يوم الخميس الماضي كرنفالها العائلي الثالث في سيتي مول ( طابق المطاعم)، اذ أٌقيم الكرنفال يوم الخميس الموافق ٢٤ آب من الساعة الثانية عشر ظهراً واستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

وتضمن الكرنفال عدة أنشطة وفعاليات مختلفة لجميع أفراد العائلة، وتقديم العديد من الجوائز القيمة بالاشتراك مع كل من سامسونج وIflix،حيث حضر الكرنفال العديد من المواطنين وعائلاتهم الذين استمتعوا بيوم عائلي مليء بالأجواء الترفيهية والعائلية المميّزة والمليئة بالمفاجآت والمسابقات التي شارك بتقديمها الفنان الكوميدي أبو الغور،إلى جانب مشاركة فريق Free Run Gaza الذي أدى فقرة استعراضية خلال الكرنفال، كما اشتمل الكرنفال على أكشاك مخصصة لمساعدة زوار الكرنفال على فتح محافظ الكترونية متنقلة وشرح كيفية استخدام خدمة “زين كاش” التي تتميز بكونها آمنة وسهلة الاستخدام، حيث تتم جميع الحركات الإلكترونية المالية بسلاسة وسرية مطلقة، كما وتساعد الخدمة على توفير الوقت وتكاليف التنقل للمشتركين. وإلى جانب ذلك، فإنها تسمح لهم بإجراء عمليات الدفع والتحويل من أي مكان، حتى خلال التجوال الدولي.

وتأتي خطوة إقامة كرنفال زين للعائلات ضمن استراتيجية الشركة لاستمرار تواصلها مع المواطنين في مختلف المحافظات، حيث أقامت زين كرنفالها العائلي الأول في اربد سيتي سنتر (جالكسي بارك) في محافظة اربد يوم الجمعة الموافق 11 آب ، كما أقامت الكرنفال الثاني في جاليريا مول (جالكسي بارك) يوم الجمعة ١٨ آب