زين تحفّز إبداع موظفيها بافتتاح ZINC-IN

أعلنت شركة زين عن افتتاحها لمنصة الإبداع الخاصة بموظفيها (ZINC-IN)، والتي تم تدشينها داخل المقر الرئيسي للشركة، بهدف احتضان الإبداع وتحفيزه لدى موظفي الشركة، وتهيئة المناخ المناسب للابتكار، حيث تأتي هذه المنصّة كمقر لبرنامج ZINC-IN الذي بدأته الشركة في العام 2014 لموظفيها بالتزامن مع إطلاق منصتها للإبداع ZINC في مجمع الملك الحسين للأعمال، لدعم الحركة الريادية والإبداعية بدءاً من الموظفين داخل الشركة ووصولاً إلى كافة أنحاء المملكة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين في إطار اهتمامها بموظفيها، حيث ستحتضن هذه المنصة إبداعات الموظفين بالإضافة إلى تحفيزهم نحو المزيد من الأفكار والمبادرات الخلّاقة، التي من شأنها أن تؤثر إيجاباً على الموظف نفسهوعلى الشركة وعلى المجتمع ككل، كما ستستضيف منصة ZINC-IN جميع الفعاليات والمحاضرات وورش العمل التي دأبت زين علىإقامتها لموظفيها باستمرار وعلى مدار العام من خلال برنامج ZINC-IN، بهدف تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم في مختلف المجالات وضمن جميع الاهتمامات.

وفي حديثه عن افتتاح منصة ZINC-IN، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة: “سعيد جداً كوني محاط بفريق عمل رائع هو فريق زين الأردن، حيث أفخر دوماً بهذه الكوكبة من النشامى والنشميات الذين يثبتون يوماً بعد يوم قدرتهم على التميّز والإبداع والتغلّب على مختلف التحديات، حيث يضم فريق عمل زين الأردن نخبة من المبدعين كلٌّ في مجاله، ومن هنا جاءت فكرة افتتاح منصة ZINC-IN لتكون الحاضنة لإبداعهم والوعاء الذي أثق تماماً بأنه سيفيض بالمخزون الضخم من التميّز والإبداع والابتكار الذي يمتلكه نشامى زين”.

وقد جاء افتتاح هذه المنصة استكمالاً لنهج زين الذي يتبنى الريادة والإبداع والابتكار، حيث تركت زين بصمة واضحة في مجال دعم الإبداع والمبدعين من خلال منصتها للإبداع ZINC الواقعة في مجمع الملك الحسين للأعمال، والتي افتُتِحَت في العام 2014 من قبل صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والملكة رانيا العبدالله المعظمين، على هامش منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA ICT 2014، فقد اهتمت زين منذ البداية بالإبداع والابتكار، وتوسّعت مؤخراً في هذا المجال باتجاه الجامعات الأردنية، حيث افتتحت فرعاً للمنصة في مبنى كلية الأعمال في الجامعة الأردنية، كما أنها في صدد افتتاح المزيد من الفروع في عدد من الجامعات الحكومية في مختلف المحافظات، بهدف دعم الشباب من كافة أنحاء المملكة.