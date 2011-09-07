زين تحتفل بعيد الفطر مع أطفال مركز الحسين للسرطان وأيتام جمعية نهضة المرأة



عمان،6 أيلول،2011: قامت شركة زين بتوزيع الهدايا على كل من الأطفال المرضى في مركز الحسين للسرطان وأيتام جمعية المرأة الاردنية، وذلك خلال جولة قام بها الرئيس التنفيذي للشركة أحمد الهناندة ، ورافقه فيها النجم الأردني عمر العبداللات، الذي يمثل صوت زين، الأسبوع الماضي ، حيث هدفت الزيارة الى مشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر السعيد.

وقال الهناندة ” لقد كنا دوما عائلة واحدة في شركة زين ورغبنا من خلال زيارتنا الى هؤلاء الأطفال الى نقل هذه الروح والمشاعر لهم لنشعرهم بأنهم جزء من المجتمع، مضيفا بأن الفرح الذي ارتسم على وجوه الأطفال وتجاوبهم يضعنا أمام تحد كبير للاستمرار والتواصل معهم وإنشاء أعمال ومشاريع تعود بالنفع على الجميع.

وأضاف الهناندة بأن شركة زين تتبع خطة سنوية في مجال دعم المجتمع المحلي وتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال مبادرات وحملات عديدة خلال شهر رمضان ذات طابع مستمر، مشيرا إلى أن زين تلتزم بتنفيذ سلسلة من برامج المسؤولية الاجتماعية وتخصص لها حوالي 5 بالمئة من أرباحها سنويا بشكل مباشر وغير مباشر لتساهم في تحقيق التنمية على مختلف الاصعدة سواء في التدريب أو الصحة أو الشباب أو التنمية الاجتماعية أو التعليم.

وتعد شركة زين الشريك الرئيسي لحملة “نحو الحياة” التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان سنويا، إذ تجاوز مجموع الدعم المباشر للحملة من شركة زين والغير مباشر من مشتركيها منذ انطلاقة الحملة في العام 2003 الى اكثر من مليون دولار، كما أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع زين، في بداية العام الجاري حملة “قروش الخير”، التي تهدف إلى جمع التبرعات على مدار العام لصالح مرضى السرطان وذلك عن طريق خصم 10 قروش شهرياً من جميع زبائن الشركة بشكل اختياري.

الجدير بالذكر بأن شركة زين قامت وخلال الشهر الفضيل بتوزيع المئات من طرود الخير على العائلات الفقيرة في معظم محافظات المملكة، كما أقامت زين خلال الشهر الفضيل موائد الرحمن في تسع محافظات، كما تواصل الشركة استقبال الطلبات الموجهة إلى صندوق زين للتنمية الاجتماعية الذي يقدم الدعم للأفراد والعائلات المحتاجة من غير المستفيدين من صندوق المعونة الوطن.