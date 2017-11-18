زين تتيح خدمة شحن البطاقات خلال تعبئة الوقود من محطات المناصير

أطلقت شركة زين وبالتعاون مع المناصير للزيوت والمحروقات، ولأول مرة على مستوى المملكة، خدمة تُتيح من خلالها لمشتركيها من أصحاب الخطوط المدفوعة مُسبقاً، إمكانية الحصول على بطاقات شحن إلكترونية تتضمن البطاقات المدفوعة مُسبقاً، أو بطاقات Mix أو بطاقات الإنترنت، في مكان واحد، وذلك خلال تعبئة مركباتهم بالوقود في جميع محطات المناصير المُنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

وسيتمكن جميع مشتركي زين من أصحاب الخطوط المدفوعة مُسبقاً، من شراء أي من بطاقات إعادة شحن رصيد المكالمات والإنترنت، أثناء تعبئتهم الوقود لمركباتهم من محطات المناصير، من خلال مضخة الوقود، في آن واحد، وفي ذات الوقت، دون الحاجة إلى مغادرة المركبة.

وتأتي هذه الخطوة من جانب زين، انطلاقاً من سعيها الدائم نحو تقديم أحدث الخدمات والتقنيات التي تُواكب التغيرات الحاصلة في عالمي التكنولوجيا والابتكار، والأهمية التي توليها زين لتلبية احتياجات زبائتها، إذ لا ينحصر دور زين على تقديم خدمات الاتصالات والبيانات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تصميم خدمات تفوق تطلعاتهم ومتطلباتهم، في جميع مناحي الحياة كونها أضحت متطلبات أساسية، تُسهم في تسهيل وتيسير احتياجات الأفراد، بشكل يعمل على توفير الوقت والجهد للمشتركين، ويتسم بالسهولة.

وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتُضاف إلى العديد من طرق إعادة الشحن التي توفرها زين لمشتركيها، والتي تشمل خدمة زين كاش؛ المحفظة الإلكترونية المفعّلة على أجهزة الهواتف الذكية، وتطبيق زينZainJo المتوفر مجاناً على كافة الأجهزة الذكية، وموقع زين الإلكتروني www.jo.zain.com ، إلى جانب معارض زين المُنتشرة في جميع أنحاء المملكة، ووكلاء زين الفرعيين، وعبر خدمة اي فواتيركم.