زين الأردن توقع اتفاقية شراكة مع المرجع للمطبوعات

وقعت شركة زين الأردن اتفاقية مع المرجع للمطبوعات الناشرة للمجلتين الوحيدتين الأردنيتين اللتين تعنيان بالوالدية، نكهات عائلية و Family Flavours في مقر زين الرئيسي.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، علّق الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة: ” يأتي التعاون فيما بين زين ومجلة نكهات عائلية انطلاقاً من إدراك الشركة لأهمية العلاقة بين قطاعي الاتصالات والاعلام وكونهما عنصران مكملان لبعضهما البعض ومن الركائز الأساسية لمجتمع متفاهم ومتواصل، ويسعدنا أن نبقى على تواصل مستمر مع قراء المجلة وأن نطرح خدماتنا وعروضنا من خلالها.”

وبموجب هذه الاتفاقية السنوية، فإن المرجع للمطبوعات ستروج لخدمات زين المختلفة من خلال مجلة نكهات عائلية مثل خدمات الإنترنت المنزلي الثابت (زين فايبر)، والتي تتيح للعائلات الفرصة بالتمتع بسرعات إنترنت عالية وسعات تحميل غير محدودة.

وعند توقيع الاتفاقية قالت هند لارا منكو، المديرة التنفيذية والناشرة للمرجع للمطبوعات: ” نحن سعداء بثقة زين الأردن بمجلة نكهات عائلية وما تقدمه من مضمون ذو مصداقيه للعائلة والتي تساعد الأمهات والآباء بشكل أساسي في عملية التربية والاطلاع على الخدمات الموجودة في الأردن والتي تساهم في توفيق اعمالهم مثل خدمات زين الأردن.”