زين أول شركة اتصالات في العالم تُدعّم موقعها الالكتروني بمترجم للصمّ

أعلنت شركة زين وبالتعاون مع فريق الترجمان للغة الإشارة Mind Rockets Inc، -الشركة الريادية المتخصصة في تطوير تطبيقات وبرمجيات مُساعِدة لفئة الصم-، عن تدعيمها لموقعها الإلكترونيwww.jo.zain.com بمترجم افتراضي للصمّ بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D ، ولتكون زين الأردن بذلك أولى شركات الاتصالات على مستوى العالم تتيح هذه الخدمة لفئة الصمّ، حيث تم الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أُقيم اليوم الأحد في المقر الرئيسي لمنصّة زين للإبداع ZINC، بحضور العميد المهندس رامي الدباس؛ مدير مركز القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، وممثلين عن جمعيات الصم في المملكة، إلى جانب جمع من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

وتتيح خاصية المُترّجم الافتراضي، تحويل محتوى موقع زين الإلكتروني باللغتين العربية والانجليزية إلى لغة الإشارة، الخاصة بفئة الصمّ، ليتسنى لهم تصفّح الموقع والاطلاع على ما يحتويه الموقع من خدمات وعروض المقدّمة من زين، وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خطط زين التي تهدف إلى تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع والوصول إليهم، لإبقاءهم على تواصل دائم فيما بينهم وفق أحدث التقنيات.

وتعقيباً على هذه الخطوة، علّق الرئيس التنفيذي لشركة زين، أحمد الهناندة بقوله :” تأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص زين بتعميم وإتاحة خدمات الاتصالات لكل شرائح المجتمع ومن كافة القطاعات، فزين هي مواطن أردني وعليه واجبات مثلما له حقوق، ومن واجبها تجاه المجتمع الأردني، ألا تدّخر جهداً حتى تكون استراجيتها ونهجها ومن خلال التكنولوجيا المتطوّرة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وفي متناول أيديهم، منسجمة مع تجاربهم، لتعمل يداً بيد في سبيل مستقبل أفضل ، يكون خيره مستداماً ومتاحاً للجميع بالمساواة، مضيفاً بأن زين تؤمن بدور وقدرات فئة الصمّ، وتلتزم بالوقوف بجانبهم للمساهمة في تعزيز دمجهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة، وممارسة حياتهم اليومية بسهولة ويسر، وتوظيف التكنولوجيا وتسخيرها لخدمة كافة القطاعات.”

من جانبه قال المدير التنفيذي لـ Mind Rockets Inc ، محمود الدراوشة: ” من أهم التحديات التي تواجه مجتمع الصم هو عدم توفر المحتوى بلغة الإشارة، وتزداد أهمية ذلك عند معرفة أن 90% من الصم في الوطن العربي لا يتقنون القراءة والكتابة، وانطلاقاً من ذلك فإن مايند روكتس تركز على ابتكار تقنيات وحلول تترجم الكلام إلى لغة الإشارة باستخدام شخصيات ذكية ثلاثية الأبعاد ونشكر زين على دعمها المتواصل للرياديين الأردنيين وفئة الصم في الأردن.”

يشار إلى أن زين وMind Rockets Inc تجمعهما شراكة استراتيجية تقتضي دعم شركة زين ومن خلال منصتها للإبداع ZINC، لشركة Mind Rockets Inc، للمساهمة في تطوير التكنولوجيا والتطبيقات المُساعدة للصمّ في الأردن، والإسهام في تسويق الشركة على المستوى العالمي، كونها الأولى على مستوى المملكة من خلال التكنولوجيا التي تستخدمها، حيث تدعم البرمجيات حق الصم والفئات المهمشة في فرص متساوية للحصول على المعلومات والخدمات بلغة الإشارة.

يُذكر بأن زين قد قامت وللمرة الأولى على مستوى المملكة بإطلاق خط البسمة Mix المدفوع مسبقاً والمصمم خصيصاً لفئة الاحتياجات الخاصة من الصمّ، الذي يتيح امكانية الاتصال مجاناً على رقم الطوارئ 114 التابع لمديرية الأمن العام الخاص بفئة الصم، وخصصت زين الرقم 1414 للتواصل مع مركز خدمات المشتركين المخصص للصمّ والذي يعمل يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، كما قامت الشركة بتوظيف كادر مختص بلغة الإشارة في قسم خدمات المشتركين من الصمّ، لتقديم الدعم الفني لهم، ولاستقبال مكالمات الفيديو منهم والتفاعل معهم من خلال الرد على جميع استفساراتهم ومساعدتهم في شتى الطرق لخدمتهم، إلى جانب ذلك قامت زين بطرح خدمة تفسير وشرح الرسائل النصية، التي تصل الزبائن من هذه الفئة، بلغة الإشارة وتقوم زين ولتعزيز تواصلها مع كافة شرائح المجتمع، بتوفير محتوى خاص بلغة الإشارة على كافة حساباتها عبر منصات الإعلام الإجتماعي (فيسبوك وسناب تشات وانستغرام).