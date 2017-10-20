رغيف الخبز دخل قاموس التواصل الاجتماعي : آلاف التعليقات ونكات سياسية عشية رفع سعره

الرغيف الهارب ..تلك العبارة كانت تقريبا الاكثر تداولا عبر وسائط التواصل الاجتماعي الاردنية طوال الـ 48 ساعة الماضية وسط موجة شعبية تواصلية من خفة الظل والتعليقات اللاذعة طالت الحكومة اثر تصريح لها يحذر من تهريب رغيف الخبز الى دول مجاورة للاستفادة من حرق الاسعار.

الاف التعليقات انتشرت كالنار في الهشيم بعدما عبر الناطق الرسمي وزير الاتصال في الحكومة الدكتور محمد المومني عن مخاوف من استفادة دول مجاورة من فرق الاسعار في مادة الخبز ملمحا الى امكانية تهريب الخبز الاردني.

حصل ذلك في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة مستجدات موقفها من سلعة الخبز تحديدا حيث يتوقع ان ترتفع اسعار الخبز في حال التصعيد الضريبي وفرض المزيد من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات.

وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قد صرح بان العمالة الوافدة في الاردن تستهلك ضعف المواطنين من كميات الخبز المدعوم وهو ما اشارت له “راي اليوم “الاسبوع الماضي.

حديث الوزير المومني المنقول عن النشاط التهريبي لمادة الخبز دفع باتجاه مئات التعليقات الطريفة التي تتوقع بعد الان تحويل الملفات للمحاكم بتهمة تهريب الخبز رغم ان الوزير المومني تقصد عمليات التهديد التي تجري للمواد التي تدخل في صناعة الخبز حيث يعتبر الرغيف في الاردن الاقل سعرا قياسا بأسعار كل الجوار.

الناشط الاعلامي سهم العبادي اقترح على الحكومة اضافة كلفة دعم الخبز للعمال الوافدين على تصريح العمل تجنبا لرفع اسعار الخبز واطلق نكتة تحدثت عن تهريب عدة ارغفة من مدينة السلط الى قريته المجاورة .

وتوقع ناشطون غيره ان تنشط عمليات تهريب الرغيف في حال رفع الاسعار وتطور الامور خصوصا وان الحكومة توشك وبنحو واضح على رفع اسعار مادة الخبز رغم انها سبق ان اعلنت بان بعض المواد الاساسية الغذائية لن تطالها موجة رفع الاسعار بما في ذلك السكر والارز والزيت .