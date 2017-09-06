رئيس مجلس إدارة Orange الشرق الأوسط وأفريقيا يؤكد للملقى التزامات المجموعة في المملكة

التقى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى Orange الشرق الأوسط وأفريقيا، برونو ميتلينج مؤخراً رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، كما عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات /وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، وذلك خلال زيارته لـ Orangeالأردن لمشاركتها احتفالها بالانتقال لمقر الإدارة الرئيسي الجديد للشركة، حيث استقبل ميتلينج خلال زيارته المبنى الجديد رئيس مجلس إدارة Orange الأردن الدكتور شبيب عماري والرئيس التنفيذي جيروم هاينك وعدد من المدراء التنفيذيين والموظفين.

من جانب آخر، هنأ ميتلينج بالنيابة عن المجموعة، Orange الأردن بنقل مقرها الرئيسي، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة على تواجدها في الأردن، الأمر الذي يعكس سعي الشركة المتواصل وجهودها الدائمة للنمو والتقدم، بالإضافة إلى الحفاظ على مستواها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات في المملكة.

وأضاف ميتلينج أن لقاءه مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي جاء لإعادة التأكيد على التزامات المجموعة في المملكة، باعتبار Orange العالمية المستثمر الأوروبي الرئيسي في الأردن، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تواجهها الشركات نظراً للضرائب المرتفعة وضرورة دعم قطاع الاتصالات من قبل الجهات المسؤولة من ناحية الأمور التنظيمية والضريبية.

وفي نفس السياق التزمت Orange بتأسيس مركز تدريب في مدينة الطفيلة لدعم تطوير المجتمع فيها وفي محيطها بمهارات تكنولوجيا المعلومات.

وقال ميتلينج إن استراتيجية مجموعة Orange المعروفة بـ Essentials 2020 تركّز على تسريع عملية التحول الرقمي الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة والعلاقة التي تربطها بزبائنها، مع المحافظة على خدماتها الأصلية، ومن خلال هذه الاستراتيجية، تلتزم الشركة بدعم مجموعة من النشاطات ووظائف جديدة، ساهم بتمكينها التحول الرقمي.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، جيروم هاينك: “نحن في Orange الأردن فخورون بحضور السيد ميتلينج وبرعاية معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال احتفالنا بالانتقال إلى مقرنا الجديد”، مضيفاً “إن النمو والتقدم اللذين شهدتهما Orange الأردن خلال السنوات العشر الماضية هو انعكاس لكل من العمل الشاق للفريق المحلي والقوة العالمية لعلامة Orange التجارية، التي تقف اليوم باعتبارها واحدة من أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات في العالم، مع تاريخ مليء بتقديم أفضل الحلول الممكنة للزبائن في المملكة. وستظل Orange الأردن ملتزمة بالوفاء بوعدها المتمثل في لعب دور محوري في التحول الرقمي وفي رفع مستوى المجتمع في جميع القطاعات”.

وأضاف هاينك “تعتبر الآن البوليفارد المنطقة الأكثر حيوية وتفاعلية وجذباً، لهذا، فهي تطابق تطلّعات Orange الأردن المستمرة لتبقى نموذجاً رقمياً يهتم بالموظفين، وذلك وفقاً لشهادة الـ Top Employer 2017 العالمية، والتي منحت لها من قبل معهد الـ Top Employer العالمي”.

يذكر ان Orange الأردن هي واحدة من الـ 29 شركة التابعة لمجموعة Orange، والتي تمتلك قاعدة زبائن تبلغ 269 مليوناً، وتعتبر شركة رائدة في مجال ابتكار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في العالم، كما تعتبر Orange الشرق الأوسط وأفريقيا إحدى أهم محركات النمو والتطور للمجموعة، وتقوم بوضع نفسها كشريك اتصالات لإحداث الرقمنة في البلدان التي تتواجد فيها.

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