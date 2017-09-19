حكومة هاني الملقي .. امام مطالب تشكيل حكومة إنقاذ وطني

الصوت – خاص – تبدو حكومة هاني الملقي اطول عمرا من اي وقت مضى ، رغم المطالب المتكررة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

فقبل أسابيع قليلة ألمحت جماعة الإخوان المسلمين عبر بيان أصدرته كتلة الإخوان النيابية إلى رغبتها بتشكيل أو الانضواء تحت مظلة حكومة إنقاذ وطني خلفا لحكومة هاني الملقي التي أرهقت البلاد والعباد على حد تعبير البعض بالضرائب المتلاحقة.

واليوم عبرت كثير من الأحزاب الأردنية في بيان غاضب عن قلقها الشديد جراء تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد مكررة المطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدلا من حكومة الملقي.

المحرك الأساسي لهذه المطالب هي التعديات الضريبية المرتقبة رغم تأكيدات حكومية أكثر من مرة بان أي تعديلات على قانون الضريبة لن تقرر قبل صدور ميزانية 2018 .

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وللمرة الأولى على الإطلاق يلتقي قطبي جماعة الإخوان وهما حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب زمزم المنشق عن الإخوان في المطالبة بتشكيل حكومة جديدة ما يظهر أن شهية التيارات الإسلامية السياسية مفتوحة لتشكيل الحكومات وتولي السلطات التنفيذية في البلاد .

ورغم اتهام الأحزاب الأردنية مجتمعة لـ حكومة الملقي بالفشل الاقتصادي إلا ان أيا من هذه الأحزاب قادر على تقديم خطة اقتصادية محكمة كفيلة بإخراج المملكة من حالة الركود والفشل الاقتصادي مع توقف المنح والمساعدات الخارجية بشكل كامل تقريبا .

حكومة هاني الملقي وأنين الشارع

الأحزاب عبرت عن غضبها من حكومة هاني الملقي بالحديث عن أنين الشارع الذي وصل السماء وطالبت أن تتشكل الحكومة المقبلة من كل الأحزاب وقوى المعارضة ومن ثم حل البرلمان وانجاز قانون انتخابات جديد وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية.

لكن يبدو ان الرجل باق الى حين انجاز الملف الاقتصادي المطلوب منه والذي من أبرز مخرجاته التعديلات الضريبية المقترحة ، حاصة وان على الأردنيين اليوم الاعتماد على أنفسهم منذ الآن وعدم انتظار أية مساعدات أو منح دولية.

في السياق تتحدث أوساط سياسية وبرلمانية عن طلب رئيس الوزراء هاني الملقي إجراء تعديل وزاري خامس على حكومته .

وعلى الفور تحدثت التكهنات عن خروج وزيري الداخلية غالب الزعبي والإعلام محمد المومني . التكهنات ذاتها توقعت تعيين رئيسة تحرير صحيفة الغد جمانة غنيمات وزيرة للإعلام وعيد الفايز وزيرا للداخلية.

لكن مصادر أخرى قالت ان غنيمات اعتذرت قبل هذه المرة عن قبول هذه الوزارة لان لديها طموحات بتولي منصب أكثر أهمية بالنسبة لها.