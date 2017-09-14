جمعية محترفي الموارد البشرية العربية (افرا) تقيم حفلها السنوي للعام 2017

برعاية دولة الدكتور / عبد الرؤوف الروابدة الأكرم تقيم جميعة محترفي الموارد البشرية العربية (افرا) حفلها السنوي للعام 2017 يوم السبت الموافق 16 /09/2017 في فندق القوات المسلحة

حيث جرت العادة في الجمعية ومنذ تاريخ اطلاقها على إقامة هذا الحفل، وسيتخلل الحفل القاء كلمات لبعض الشخصيات المهمة في المجتمع وعرض انجازات الجمعية وتكريم الأعضاء الفاعلين والأشخاص المتطوعين، كذلك تكريم قيادات وهمم أردنية وعربية.

وسيكون من ضمن حضور الحفل بعض الشخصيات المهمة في المجتمع ومدراء ومستشاري ومدربي الموارد البشرية والمدراء العامين وكبار صناع القرار في الشركات.

يذكر أن جمعية محترفي الموارد البشرية العربية قد تأسست في العاصمة الاردنية عمان عام 2014 كجمعية مهنية واحترافية غير ربحية تعنى بالعاملين في مجال إدارة الموارد البشرية وتنظيم مهنة الموارد البشرية وعقد الدورات التدريبية الإدارية والدورات ذات الصلة بمواضيع الموارد البشرية وتأهيل العاملين في هذا المجال وتطوير أداء ووظائف الموارد البشرية كماً ونوعاً لدى كافة القطاعات.

وقد أفاد السيد / نضال شلبي – رئيس الهيئة الادارية في جمعية أفرا، أنه قد تم عقد 54 برنامج تدريبي تطوعي ضمن مواضيع مهارات إدارية، مهارات ادارة الموارد البشرية والمهارات الحياتية، وقد بلغ عدد المشاركين بهذه البرامج التدريبية أكثر من 5500 شخص من مختلف القطاعات والمجالات وطلبة الجامعات. وبمبادرة تطوعية أخرى سبق وأن قامت جمعية أفرا باطلاقها حملت إسم: تدريب الأشخاص الصم مسوؤولية مجتمعية، فقد تم تدريب عدد كبير من الاشخاص الصم على مختلف مهارات الحياة. كما وقامت الجمعية بتدريب المئات من طلبة الجامعات.

وأضاف السيد / شلبي، أنه سيتم اطلاق أول مؤتمر موارد بشرية على مستوى المملكة إن لم يكن على مستوى الوطن العربي ، هذا المؤتمر سيكون غير مدفوع الرسوم بالكامل، لتخفيف الضغوط والأعباء المالية على مدراء وموظفي الموارد البشرية، ولكي تتاح الفرصة لعدد كبير من العاملين بقطاع الموارد البشرية من الحضور والمشاركة وبالتالي الاستفادة من خبرات المتحدثين الرئيسيين العالميين والعرب والمحليين المميزين والتي سينتج عنها النهوض بمواردنا البشرية. كما وسيتم التعارف وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين العاملين في هذا القطاع على هامش المؤتمر.