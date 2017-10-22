جمعية محترفي الموارد البشرية العربية (أفرا) تطلق مؤتمر الموارد البشرية الأول بعنوان: فلننهض بمواردنا البشرية

مبادرة تستحق الوقوف عندها، مبادرة تطوعية نوعية ومميزة لقطاع إدارة الموارد البشرية ستقوم بإطلاقها جمعية محترفي الموارد البشرية العربية (أفرا)، مؤتمر الموارد البشرية الأول بعنوان: فلننهض بمواردنا البشرية.

وقد أفاد السيد / نضال شلبي – رئيس الهيئة الادارية في جمعية أفرا، أن انعقاد هذا المؤتمر هو استكمال لمشوار مبادرات الجمعية المستمرة والمتجددة، وهو تتويج لانجازات ومبادرات جمعية أفرا التي قامت بتقديمها على مدار ال 3 سنوات الماضية. حيث قامت الجمعيه سابقاً باطلاق مبادرة: التدريب حق للجميع، والتي من خلالها تم عقد 54 برنامج تدريبي تطوعي ضمن مواضيع مهارات إدارية، مهارات ادارة الموارد البشرية والمهارات الحياتية، وقد بلغ عدد المشاركين بهذه البرامج التدريبية أكثر من 6500 شخص من مختلف القطاعات والمجالات وطلبة الجامعات. وبمبادرة تطوعية أخرى سبق وأن قامت جمعية أفرا باطلاقها تحت إسم: تدريب الأشخاص الصم مسؤولية مجتمعية، فقد تم تدريب عدد كبير من الاشخاص الصم على مختلف مهارات الحياة. كما وقامت الجمعية بتدريب المئات من طلبة الجامعات.

وأضاف السيد / شلبي، أن هذا المؤتمر سيكون غير مدفوع الرسوم للحضور بالكامل، لتخفيف الضغوط والأعباء المالية على مدراء وموظفي الموارد البشرية، ولكي تتاح الفرصة لعدد أكبر من العاملين بقطاع الموارد البشرية من الحضور والمشاركة. وبالتالي، الاستفادة من خبرات المتحدثين الرئيسيين العالميين والعرب والمحليين المميزين والتي سينتج عنها النهوض بمواردنا البشرية، وسيتم التعارف وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين العاملين في هذا القطاع على هامش المؤتمر. كما ونتطلع الى دعم ومؤازرة المؤتمر من قبل جميع الجهات لإنجاحه وتحقيق أهدافه، علماً بأنه سيتم منح مزايا خاصة للجهات الراعية للمؤتمر.

واختتم السيد / شلبي: سيتم استضافة 17 متحدث رسمي عالمي وعربي ومحلي لتقديم 17 ورقة نقاشية من خلال أربع جلسات نقاشية، وسيتم الاعلان عن برامج تدريبية مكثفة محلية وعالمية على هامش المؤتمر، كما وسيتم تغطية المؤتمر من خلال أكثر من 20 موقع إخباري ومحطات فضائية، وسيتم بث المؤتمر مباشرة في حينه لتمكين الأشخاص المهتمين من حضوره عن بعد.

من الجدير بالذكر ان الدعوة متاحة أيضاً للأشقاء العرب للمشاركة من خلال التواصل مع جمعية أفرا .

وتجدر الاشارة الى أن فندق القوات المسلحة هو الراعي الماسي لهذا المؤتمر، وقد سبق للفندق رعاية عدد من نشاطات وفعاليات الجمعية انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمع المحلي.