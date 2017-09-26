توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين “Orange” الأردن وإذاعة “فرح الناس”

وقّعت Orange الأردن مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع إذاعة فرح الناس التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، وذلك لدعم برامج الإذاعة التي تعتبر منصة إعلامية للشباب الذين يشاركون في صناعة المحتوى الإعلامي لها.

وتستمر الاتفاقية لمدة عام دعماً لفقرات مجتمعية ضمن برامج الإذاعة المختلفة، بالإضافة إلى المشاركة في رعاية البرنامج الصباحي “محلى نورها”، وقد تثمر الاتفاقية عن المزيد من المشاريع المجتمعية بين “Orange” و”فرح الناس”.

وبهذه المناسبة، قالت مديرة إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية لدى Orange الأردن، رنا دبابنة “إننا نفتخر بالشراكة مع إذاعة فرح الناس، كما نعتبر الشراكة متممة لشراكتنا طويلة الأمد التي تجمعنا مع الصندوق الهاشمي الأردني للتنمية البشرية (جهد). ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم تلك المنصة الإعلامية الخاصة بالشباب المشاركين في صنع المحتوى الإعلامي الجديد، لتصل رسالتهم عبر إذاعة فرح الناس إلى جميع المحافظات فضلاً عن مختلف فئات المجتمع.”

في حين أعرب نائب المديرة التنفيذية للصندوق الأردني الهاشمي محمد العموش عن سعادته في الشراكة مع Orange الأردن التي تدعم المشاريع الشبابية، وتحرص على تقديم خدماتها للمجتمع، مؤكداً على دور إذاعة “فرح الناس” في خدمة المجتمع وسعيها المستمر لتكون المنبر الإعلامي الشبابي الذي يساهم في زيادة التوعية ونشر المعلومة الصحيحة، آملاً أن تستمر الشراكة مع Orange الأردن.

ويذكر بأن Orange الأردن والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد) تجمعهما شراكة طويلة الأمد تقوم من خلالها بدعم أنشطة جهد والتي تهدف للحد من الفقر، وتمكين المجتمعات الأقل حظاً في المجتمع بالارتقاء بحياة معيشية أفضل في مختلف مناطق المملكة. هذا وتلتزم Orange الأردن بتأدية واجباتها الإنسانية تجاه المجتمعات المحلية التي تعمل بها، والمنبثقة من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، المستلهمة من أهم أهداف استراتيجيتها الخمسية Essentials2020 التي تضع خدمة المجتمع بمختلف قطاعاته وشرائح أبنائه في صميم عملها.

للمزيد من أخبار Orange الأردن، يرجى زيارة موقعنا:

https://www.orange.jo/sites/press/ar