ترامب : توطين اللاجئين السوريين في الاردن

كتب : فارس الحباشنة –

لا رد حتى اللحظة لدعوة توطين اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان او دول الجوار كما اسماها والتي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب في اجتماع الهيئة العمومية للأمم المتحدة .

خيار ترامب المطروح في اروقة الامم المتحدة يفوق مسألة تصور عاجل لحل أزمة اللاجئين السوريين ، إنما هناك اندفاع في القرار الدولي للدول الكبار و الامم المتحدة لتبني هذا الخيار .

وما هو صادم اردنيا أن المسألة قد تدق مسامع كبار مسؤولي الدولة الذين حضروا اجتماعات الامم المتحدة الاخيرة ، ويبدو أن هناك رغبة جامحة في مطبخ القرار الاردني لاسكات أي طرح لمسألة اللاجئين و التكتم على التفكير الرسمي ازاء هذه المسألة ، وابعادها عن التشريح و المراجعة والتدقيق السياسي العام .

وبعيدا عن الموقف الرسمي الجانح نحو أي تسوية او رغبة امريكية ودولية ، فان فريقا من الاردنيين يعتبر القضية فائقة الحساسية وطنيا ، و لابد من خندقة رأي عام مضاد حتى لا يتورط الاردن في الخنوع و الخضوع تحت إملاءات الدول الكبرى .

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و أكثر ما يبدو الاردن الان بين ” قوسين أو ادنى” بما يتواجد على اراضيه من ملايين السوريين أمام مغامرة كبرى لم يجيد الافلات من تداعياتها الكارثية ، وفي سياق أشبه بانهيار اقتصادي بواجه الاردن ، وحالة من الفوضى السياسية المقصودة والمبرمجة و الغموض المحير ، وتحشيد لا مرئي قد يصب باتجاه تبني الأردن لخيار توطين السوريين .

توطين اللاجئين السوريين في الأردن وصمت النواب

حتى اللحظة لم ترد الحكومة على دعوات ترمب لـ توطين اللاجئين السوريين في الأردن ، وهو صمت مستغرب ان طال كثيرا فهو مؤشر على رضى الحكومة بماقال او طالب ترمب

يشار الى ان مجلس النواب اللبناني اسقط يوم امس وبالاغلبية دعوة ترامب لتوطين اللاجئين السوريين في اراضيه ، في حين غاب هذا الملف تماما عن اروقة مجلس النواب الاردني وعن نقاشات النخب السياسية الاردنية واحزاب المعارضة

وكشف ترامب أمام الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، استراتيجية الولايات المتحدة تجاه اللاجئين الهاربين من الحرب في سوريا والعراق ودول الجوار، كاشفاً في معرض حديثه عن اللاجئين تفضيل أميركا توطين هؤلاء اللاجئين في دول الإقليم المحيطة ببلادهم. وبذلك يكون ترامب قد ظَهَّر إلى العلن نيّة أميركا وبعض مؤسسات الأمم المتحدة، التي تسعى إلى توطين النازحين السوريين في دول جوارهم، لا سيّما في لبنان والأردن.