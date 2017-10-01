“تذمر ” أردني من دمشق: لا تتواصل معنا ولا يوجد تنسيق ولا قنوات مباشرة

تذمر مصدر أردني مسئول من عدم وجود “قنوات مباشرة” للتحدث مع النظام السوري حتى في الملفات الحدودية طوال الأيام الأخيرة التي اعقبت تطورات اساسية بما فيها عودة جيش النظام السوري للكثير من المناطق الحدودية في نطاق بادية شمال الأردن ودرعا.

وشرح المصدر لرأي اليوم بان الحكومة الأردنية تواجه تعقيدات وصعوبات بالغة في إقامة حوار ثنائي خلف الستارة والأقنية .

وزاد : يوجد صعوبات حيث لا يتحدثون معنا ولا نتحدث معهم ولا يتم تبادل الملاحظات ولا التنسيق الأمني ولم يتطور التفاهم لإعادة فتح المعابر.

وكان وزير الخارجية الأردني ايمن الصفدي قد شرح بان بلاده لا يوجد لها قنوات مباشرة مع دمشق وتتواصل بالشان السوري مع الجانب الروسي.