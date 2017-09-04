تداول الفوركس ..8 طرق ناجحة لجني المال بسهولة

الخطوات المذكورة ادناه سوف تقودك إلى نهج منظم للتداول في الفوركس وفي المقابل يجب أن تساعدك على أن تصبح تاجرا أكثر دقة. التداول هو الفن والطريقة الوحيدة لتصبح أكثر كفاءة من خلال ممارسة متسقة ومنضبطة ,

قبل أن تبدأ في أي رحلة، فمن الضروري أن يكون لديك بعض الافكار عن مكان وجهتك وكيف ستصل إلى هناك. وبالتالي، من الضروري أن يكون لديك أهداف واضحة تضع في الاعتبار ما تريد تحقيقه؛ ثم عليك أن تتأكد من أن طريقة التداول الخاص بك قادرة على تحقيق هذه الأهداف.

كل نوع من نمط التداول يتطلب نهجا مختلفا ولكل نمط له مخاطر مختلفة، الأمر الذي يتطلب موقفا ونهجا مختلفا للتجارة.

اختيار وسيط يوفر منصة تداول مناسبة

من المهم اختيار وسيط يقدم منصة تداول تسمح لك بالتحليل الذي تحتاجه. اختيار وسيط بسمعة وقضاء الوقت في البحث عن الاختلافات بين السماسرة ستكون مفيدة جدا. على سبيل المثال، التداول في السوق أو السوق الفورية دون وصفة طبية يختلف عن تداول الأسواق التي يحركها الصرف. عند اختيار وسيط، من المهم أن تعرف سياسات الوسيط الخاص بك. أيضا تأكد من أن منصة التداول للوسيط الخاص بك مناسبة للتحليل الذي تريد القيام به. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في التداول من أرقام فيبوناتشي، تأكد من أن منصة وسيط يمكن رسم خطوط فيبوناتشي.

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اختيار منهجية متسقة

قبل أن تدخل أي سوق كالتاجر، تحتاج إلى أن يكون لديك فكرة عن كيفية اتخاذ القرارات لتنفيذ الصفقات الخاصة بك. يجب أن تعرف ما هي المعلومات التي سوف تحتاجها من أجل اتخاذ القرار المناسب حول ما إذا كان الدخول أو الخروج من التجارة مناسبا. بعض الناس يختارون النظر في الأساسيات الأساسية للشركة أو الاقتصاد، ومن ثم استخدام الرسم البياني لتحديد أفضل وقت لتنفيذ التجارة.

تذكر أن الأساسيات تدفع الاتجاه على المدى الطويل، في حين أن أنماط الرسم البياني قد توفر فرصا تجارية على المدى القصير. أيا كانت المنهجية التي تختارها، تذكر أن تكون متسقة. وتأكد من ان المنهجية الخاصة بك هي التكيف. يجب على النظام الخاص بك مواكبة الديناميات المتغيرة للسوق.

اختر إطار الدخول والخروج بعناية

العديد من التجار يقعون في ارباك بسبب المعلومات المتضاربة التي تحدث عند النظر في الرسوم البيانية في أطر زمنية مختلفة. ما يظهر على أنه فرصة شراء على الرسم البياني الأسبوعي يمكن، في الواقع، ان يبدو كإشارة بيع على الرسم البياني اللحظي. لذلك، إذا كنت تأخذ اتجاه التداول الأساسي الخاص بك من الرسم البياني الأسبوعي واستخدام الرسم البياني اليومي لدخول الوقت، تأكد من مزامنة الاثنين. وبعبارة أخرى، إذا كان الرسم البياني الأسبوعي يعطيك إشارة شراء، انتظر حتى يؤكد الرسم البياني اليومي أيضا إشارة شراء. حافظ على توقيت المزامنة.

ماذ تتوقع من الفوركس ؟

المتوقع هو الصيغة التي تستخدمها لتحديد مدى موثوقية النظام الخاص بك. يجب عليك العودة في الوقت المناسب وقياس كل ما تقوم به من الصفقات سواء الخاسرة او الرابحة. ثم تحديد مدى ربحية الصفقات الرابحة الخاصة بك مقابل كم خسارة الصفقات الخاصة بك.

الق نظرة على آخر 10 صفقات في الفوركس. إذا لم تكن قد أجريت صفقات فعلية بعد، عد إلى الرسم البياني الخاص بك إلى حيث كان النظام الخاص بك قد أشار إلى أنه يجب عليك الدخول والخروج من التجارة. وحدد ما إذا كنت قد حققت ربحا أو خسارة. اكتب هذه النتائج.

التركيز على الصفقات الخاصة بك وتعلم كيف تعتاد على الخسائر الصغيرة

تذكر دائما أن أموالك في خطر. لذلك، لا ينبغي أن تكون كل اموالك في التداول الأموال وهذا سوف يعدك نفسيا لقبول الخسائر الصغيرة، وهو المفتاح لإدارة المخاطر الخاصة بك. من خلال التركيز على الصفقات الخاصة بك وقبول الخسائر الصغيرة سوف تكون أكثر نجاحا بكثير.

ثم حاول دائما الاستفادة من الصفقات الخاصة بك إلى أقصى خطر بواقع 2٪ من مجموع الأموال الخاصة بك. وبعبارة أخرى، إذا كان لديك 10000 دولار في حساب التداول الخاص بك، لا تدع أي تجارة تفقد أكثر من 2٪ من قيمة الحساب، أو 200 دولار. إذا كانت نقاط توقفك أبعد من 2٪ من حسابك، قم بتجارة الإطارات الزمنية الأقصر أو خفض الرافعة المالية.

إجراء تحليل في عطلة نهاية الأسبوع

في عطلة نهاية الأسبوع، عندما يتم إغلاق الأسواق، فان دراسة الرسوم البيانية الأسبوعية للبحث عن أنماط أو الأخبار التي يمكن أن تؤثر على تجارتك في الفوركس امر مهم. قد تقودك بعض الدراسات الى التوقف مؤقتا عن التداول او الحذر او ربما المجازفة اكثر.

احتفظ بسجل مطبوع

حفظ سجل مطبوع هو أداة تعليمية كبيرة. اطبع مخططا واسرد جميع أسباب التداول، بما في ذلك الأساسيات التي تؤثر على قراراتك. وضع علامة على المخطط مع كل حركاتك المالية. قم بعمل أي تعليقات ذات صلة على الرسم البياني. سجل هذا السجل حتى تتمكن من الرجوع إليه مرارا وتكرارا. لاحظ الأسباب العاطفية لاتخاذ الإجراءات. هل ذعرت؟ هل أنت جشع جدا؟ هل كنت قلقا جدا ؟ لاحظ كل هذه المشاعر على السجل الخاص بك. ستفيدك في صفقاتك القادمة وتطور رقابة وانضباطا على كافة تعاملاتك المالية في المستقبل.