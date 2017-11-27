بنك Orange فرنسا يوفر خدمات مصرفية بسيطة ومتاحة للجميع

أطلقت Orange فرنسا مؤخراً عرضها المصرفي الجديد “بنك Orange” في مقرها الرئيسي في فرنسا والذي يقدم الخدمات المصرفية الأساسية مجاناً بالاعتماد بشكل كامل على الجهاز الخلوي، حيث سيكون هذا البنك والذي يعتبر منصة رقمية جديدة 100%، هو الوحيد الذي يقدم خدمات مجانية تشمل الاستعلام الفوري عن الأرصدة، الدفع بواسطة الجهاز الخلوي، استخدامات مبتكرة ومستشار افتراضي متاح على مدار 24 ساعة باليوم، 7 أيام في الأسبوع.

ويوفر هذا العرض المصرفي المبتكر خدمة رقمية تشمل جميع العمليات والتفاعلات بين الزبائن والبنك من خلال الجهاز الخلوي. حيث يتمكن زبائن بنك Orange من الدفع إما من خلال البطاقة المصرفية أو أجهزتهم الخلوية، إرسال الأموال عن طريق الرسائل القصيرة، إلغاء البطاقة مؤقتاً وإعادة تنشيطها مرة أخرى إذا تم استرداد البطاقة والتحقق من الرصيد المصرفي المتوفّر في الوقت ذاته، فضلاً عن الحصول على الإجابات للطلبات بأي وقت من اليوم، وذلك من خلال التفاعل مع المستشار الافتراضي.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة Orange، ستيفان ريتشارد: “يعتبر بنك Orange فصل جديد ومهم في تاريخنا، لأن Orange أصبحت الآن بنكاً قائماً على استخدام الجهاز الخلوي بشكل رئيسي ومكرّس لتوفير تجربة زبائن لا تضاهى. كما وسيوفر هذا العرض، أفضل الابتكارات المتاحة في السوق اليوم بعرض واحد، وسيستمع إلى الزبائن ويستمر بإثراء عروضه وميزاته لتلبية توقعاتهم، ويضع اهتمامات الزبائن في مقدمة أولوياته. ويسرّني أن يتعرّف زبائننا على هذه الخدمة أكتر والاستفادة منها اليوم.”

يذكر أن بنك Orange يعكس بشكل أساسي استراتيجية Orange لتنويع خدماتها، وطموحها بتلبية احتياجات كافة الفئات، إذ أن Orange تمتلك خبرة طويلة حول استخدامات الزبائن وتوقعاتهم من حيث السرعة والبساطة والسيولة، بالإضافة لخبرة مميّزة في مجال الخدمات المالية مع Orange Money، حيث تملك المجموعة 34 مليون مشترك في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وOrange Cash حيث تملك 500,000 مستخدم في فرنسا. وقد تعززت هذه الخبرة من خلال الحصول على أغلبية حصة بنك جروباما في عام 2016، الذي أصبح بنك Orange في عام 2017.