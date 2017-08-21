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القاهرة عمان
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بنك القاهرة عمان يدعم ويشارك في منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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شارك بنك القاهرة عمان في منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي رعى اعماله وزير الصناعة و التجارة والتموين.

كما قدم بنك القاهرة عمان دعمه لانجاح هذا المنتدى الذي ألتأمت اعماله تحت عنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة الطريق الى التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية» لايمانه بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة محرك رئيسي للاقتصاد الوطني وركن في الحد من معدل البطالة لقدرتها على خلف فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبنك القاهرة عمان من البنوك الاردنية الريادية التي وجهت اهتماماتها الى هذا النوع من المشروعات وتسهيل تمويلها خاصة الريادية منها. ويؤمن بنك القاهرة عمان بقدرة هذه المشاريع الاستيعابية الكبيرة للايدي العاملة.

وتنطلق رؤية البنك في هذا الخصوص من التجربة التي اكدت انها تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع انشائها يعد من اهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة الدول بشكل عام والدول النامية بشكل خاص.

وتبني بنك القاهرة عمان لهذا التوجه جاء بعد ان اثبتت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرتها على التكيف مع المستجدات والمتغيرات الناجمة عن التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

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