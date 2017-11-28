بدء رحلات المحور العام والجامعات لـ”مسابقة الأردن في صور برعاية Orange الأردن

نجح طاقم مسابقة الأردن في صور من بناء أربعة مخيمات تصوير في صحراء الضاحك التي تقع في البادية الشمالية الشرقية بمشاركة واسعة من المصورين المحترفين ومن مختلف الأعمار .

واستقطبت المسابقة الوطنية التي تدعمها Orange الاردن العديد من المحترفين وآخرهم نادي الدفع الرباعي الأردني الذي أضفى على المسابقة جواً من الحماسة والقوة تمثلت في سياراتهم الملائمة لسبر غمار الصحراء وسط تفاعل من المصورين.

وستنطلق منذ بداية الاسبوع القادم أولى جولات المحور العام المخصص للهواة والمحترفين على حد سواء، لزيارة ثماني مواقع سياحية ضمن خمسة عشر جولة مجانية من شمال الأردن وحتى جنوبه.

وقام فريق مسابقة الأردن في صور على مدار الأسابيع الماضية بتنظيم العديد من الجلسات التعريفية في معظم الجامعات الأردنية من أجل استقطاب كفاءات التصوير بين طلبة الجامعات للمشاركة ضمن المحور المخصص لهم في المسابقة، وسط تفاعل كبير من الطلبة الهواة الذين شاركوا في الجولات المجانية للمسابقة الأولى من نوعها في الأردن.

وستستمر مسابقة الأردن في صور في تنفيذ رحلاتها المجانية حتى نهاية الشهر القادم بدعم كامل من Orange الاردن، لتدخل المسابقة مرحلة اختيار الصور المنافسة ومن ثم نشرها خلال حفل تكريمي ضخم بمشاركة الجهات الراعية كوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحية ومؤسسات وشركات أخرى بيئية وتجارية.

و كانت Orange الاردن قد أعلنت عن رعايتها لمسابقة ” الاردن في صور” خلال مؤتمر صحفي اقيم تحت رعاية وزيرة السياحة و الآثار لينا عناب تم خلاله الاعلان عن اطلاق المسابقة لرسم خريطة جديدة للسياحة الداخلية في الأردن من خلال استكشاف مناطق سياحية وأثرية جديدة فيها .