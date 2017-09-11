اي فون 8 .. آبل تحضر لمفاجئات وتحديثات مبهرة

اي فون 8 الكل يترقب اصداره ، لكن شركة ابل حتى اللحظة لم تفصح تماما عن القادم الجديد باستثناء ما يتم الحديث عنه من تسريبات وتوقعات قد يصدق بعضها هذا الاسبوع في مقر الشركة الجديد في ابل بارك. من حيث المسميات يدور الحديث عن ابل 8 لكن تسريبات اخرى تقول ان اسم الجهاز الجديد سيكون ابل 10 او ربما ابل برو او ابل اكس مما يوقع المترقبين في حيرة من امرهم .

اي فون 8 وابرز المواصفات

ابرز المواصفات المتوقعة لجهاز اي فون 8 :

* زر الهوم سينتقل للشاشة وهي اضافة متاخرة نوعا ما قياسا بالاجهزة والشركات الاخرى التي سبقت ابل بها .

* قد يتم استبدال الدخول للجهاز بالبصمة الى التعرف على الوجه

* للمرة الاولى سيتم شحن ايفون عن طرق الشحن اللاسلكي

* اي فون 8 سيأتي بطبقة من الفولاذ للهيكل الخارجي ومقاوم للصدأ كما ان الجسم الاساسي سيكون زجاجيا

* قد يكون هنالك صيفة اخرى للجهاز مثل اي فون 8 اس

* لا يزال اي فون يتصدر المبيعات بالمرتبة الثانية بعد سامسونج رغم تقدم هواوي مؤخرا، وسوف يكون نصيب اي فون 8 الجديد من المبيعات بلا شك ضخما حتى مع سعره المرتفع كما هو متوقع والذي يصل الى الف دولار .

ما وراء اي فون 8

هناك شائعات حول أبل ووتش 3 التي قد تأتي مع اتصال انترنت LTE، والتي من شأنها أن تسمح للجهاز للعمل أكثر بشكل مستقل عن اي فون. من المرجح ايضا أن يتم استخدام اتصال LTE للبيانات بدلا من المكالمات الصوتية. وهي خطوة هامة بحيث تصبح أبل ووتش جهاز مستقل بذاته. وبطبيعة الحال، هناك الكثير من العقبات التي لا يزال يتعين التغلب عليها – لا سيما الشاشة الصغيرة والبطارية الضئيلة – ولكنها علامة على أن الهاتف الذكي لم يعد اللعبة الوحيدة في عالم ابل .

الجميل في شركة ابل انها تعمل لتصل الى مرحلة الكمال وباستراتيجية معينة للوصول الى مرحلة المنزل الذكي. بحيث تصبح كل اجهزة المنزل تقريبا من ابل .