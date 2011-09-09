اين ذهبت منحة المليار دولار؟ ..حقائق عن المساعدات الاخيرة للاردن

خلال الـ60 يوما الماضية وصلت للاردن مساعدات بقيمة 1.4 مليار دولار, تم صرف ما قيمته 150 مليون فيما ما يسمى “المكرمة الملكية 100 دينار” .
مصدر في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي افاد بان خلال الثلاثين يوماالماضية تم صرف 200 مليون تحت بند مصاريف خاصة, وهو ما يعرف احيانا بالاعطيات التي يقدمها الديوان لزعماء العشائر . الى هنا الاخبار عادية….. او شبه عادية. اذ اعلن وزير المالية بان الاردن ستصدر سندات دولية بقيمة مليار دولار , اي سوف نستدين ما قيمته مليار دولار مما يرفع مديونية الاردن لتصل ما يقارب 18 مليار دولار حسب الارقام المعلنة. ماذا يعني هذا ؟. في عام 2003 تم تشكيل ما يسمى بصندوق الاجيال وهو ما تم الدعاية له بان اموال التخاصية ستودع به. في عام 2004 اعلنت الحكومة بانها ستستخدم هذه الاموال او 600 مليون منها لدفع جزء من ديون الاردن, وهذا ما تم او على الاقل هذا ما اعتقدناه. لنفاجأ بان وزارة المالية اصدرت سندات داخلية ” الاقتراض الداخلي” بنفس القيمة اي 600 مليون. ولغاية الان لا احد يعرف مصير ال600 مليون الاصلية ” اموال صندوق الاجيال”. اللعبة تتكرر اليوم, ما تبقى من اموال المساعدات هو مليار دولار والاردن تخطط لاستدانة مليار دولار. السؤال الان: من يملك في الاردن القرار لتمرير احتيال كهذا ؟ وزير المالية ؟ رئيس الوزراء؟ ام ساعي البريد؟
المساعدات عادة تأتي بشيك شخصي باسم رئيس
الوزراء وهو حر وانتو شو دخلكو احنا شعب بنحب
النق كثير سيبوكو من هاسالفه طول عمر بلدنا و
هيه بير من المساعدات و احنا ع نفس الموال من لما كان راتب العسكري 4 ليرات ل هسع و عراي الأخ
محمود قطيشات يا بتحكوا مزبوط يا بتوكلوا هوا
وبتسكتوا يعني الجماعه لوما علاقاتهم كويسه مع
السعودية كان ما بنحصل ولا ترن و كان ال 100 ما بتيجي و سسلامتكو
كل ماسمعنامن وعود بالاصلاح ومحاربة الفساد والتعديلات الدستورية ووو الخ
خطب واشعارمن غيرقافية ولابحر
مخطيء من ظن عطارا يصلح ماافسدالدهر
دفع منها 350 مليون لمصفاة البترول كجزء من اثمان الوقود حيث تبلغ مديونية الحكومة الى المصفاة 650 مليون دينار
غريب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
!احترنا في هالبلد
معقول ما في مسؤوليين شرفاء وما ناس بخاف ربنا من اسفل الهرم الى اعلاه
احنا بحاجه لشخص واحد عنده مخافة ربنا ولو %10
خبر مسروق عن صحيفه الكترونيه اخرى ومن العرف الصحفي ان تذكروا المصدر يا ادارة الصوت
اكيييييييييييد الذي يملك القرار هو عامل النظافة الي بالحي عنا,,,,
واذا ما ما رجعهم او بين وينهم..
فــــ رح نطرده براااااااااااا
براااااااااااا
برااااااااااااااا
وان غداً لناظره قريب
وعيد لا تهديد لــــ عامل النظافة
حلو مصطلح زعماء العشائر وكأنه ضل في زعامات أو كأنه في واحد هاليومين بمون على أهل بيته عشان يمون على عشيرة
والله يا ناس ما احنا محتاجين للمساعدات بس انوه يتقوا الله في هالشعب .
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأفوض أمري الى الله في كل من لا يخاف الله والشعب في هذا البلد الكريم..!!
لولا اني انسان محترم و احترم الناس لكنت اجبت على السوال ببساطه المليار راحت في ………………………….
عمر بتحب تلعب قمار ؟
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