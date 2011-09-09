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اين ذهبت منحة المليار دولار؟ ..حقائق عن المساعدات الاخيرة للاردن

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خلال الـ60 يوما الماضية وصلت للاردن مساعدات بقيمة 1.4 مليار دولار, تم صرف ما قيمته 150 مليون فيما ما يسمى “المكرمة الملكية 100 دينار” .

مصدر في الدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي افاد بان خلال الثلاثين يوماالماضية تم صرف 200 مليون تحت بند مصاريف خاصة, وهو ما يعرف احيانا بالاعطيات التي يقدمها الديوان لزعماء العشائر    .
الى هنا الاخبار عادية….. او شبه عادية.
اذ اعلن وزير المالية بان الاردن ستصدر سندات دولية بقيمة مليار دولار , اي سوف نستدين ما قيمته مليار دولار مما يرفع مديونية الاردن لتصل ما يقارب 18 مليار دولار حسب الارقام المعلنة.
ماذا يعني هذا ؟.
في عام 2003 تم تشكيل ما يسمى بصندوق الاجيال وهو ما تم الدعاية له بان اموال التخاصية ستودع به.
في عام 2004 اعلنت الحكومة  بانها ستستخدم هذه الاموال او 600 مليون منها لدفع جزء من ديون الاردن, وهذا ما تم او على الاقل هذا ما اعتقدناه. لنفاجأ بان وزارة المالية اصدرت سندات داخلية ” الاقتراض الداخلي” بنفس القيمة اي 600 مليون. ولغاية الان لا احد يعرف مصير ال600 مليون الاصلية ” اموال صندوق الاجيال”.
اللعبة تتكرر اليوم, ما تبقى من اموال المساعدات هو مليار دولار والاردن تخطط لاستدانة مليار دولار.
السؤال الان: من يملك في الاردن القرار لتمرير احتيال كهذا ؟ وزير المالية ؟ رئيس الوزراء؟ ام ساعي البريد؟

11 تعليقات
  1. الإسمMaher Hammouri يقول

    المساعدات عادة تأتي بشيك شخصي باسم رئيس 
    الوزراء وهو حر وانتو شو دخلكو احنا شعب بنحب 
    النق كثير سيبوكو من هاسالفه طول عمر بلدنا و
     هيه بير من المساعدات و احنا ع نفس الموال من لما كان راتب العسكري 4 ليرات ل هسع و عراي الأخ
     محمود قطيشات يا بتحكوا مزبوط يا بتوكلوا هوا 
    وبتسكتوا يعني الجماعه لوما علاقاتهم كويسه مع 
    السعودية كان ما بنحصل ولا ترن و كان ال 100 ما بتيجي و سسلامتكو

  2. الإسم محمد النمرين يقول

    كل ماسمعنامن وعود بالاصلاح ومحاربة الفساد والتعديلات الدستورية ووو الخ
    خطب واشعارمن غيرقافية ولابحر
    مخطيء من ظن عطارا يصلح ماافسدالدهر

  3. الإسم معلومة يقول

    دفع منها 350 مليون لمصفاة البترول كجزء من اثمان الوقود حيث تبلغ مديونية الحكومة الى المصفاة 650 مليون دينار

  4. كركي يقول

    غريب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    !احترنا في هالبلد
    معقول ما في مسؤوليين شرفاء وما ناس بخاف ربنا من اسفل الهرم الى اعلاه
    احنا بحاجه لشخص واحد عنده مخافة ربنا ولو %10

  5. عبدالله الحشوش يقول

    خبر مسروق عن صحيفه الكترونيه اخرى ومن العرف الصحفي ان تذكروا المصدر يا ادارة الصوت

  6. طفيلي غاضب يقول

    اكيييييييييييد الذي يملك القرار هو عامل النظافة الي بالحي عنا,,,,
    واذا ما ما رجعهم او بين وينهم..
    فــــ رح نطرده براااااااااااا
    براااااااااااا
    برااااااااااااااا
    وان غداً لناظره قريب
    وعيد لا تهديد لــــ عامل النظافة

  7. الإسم يقول

    حلو مصطلح زعماء العشائر وكأنه ضل في زعامات أو كأنه في واحد هاليومين بمون على أهل بيته عشان يمون على عشيرة

  8. الإسم هندي احمر يقول

    والله يا ناس ما احنا محتاجين للمساعدات بس انوه يتقوا الله في هالشعب .

  9. عبد الغفور العياسي يقول

    حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وأفوض أمري الى الله في كل من لا يخاف الله والشعب في هذا البلد الكريم..!!

  10. الإسم عمر احمد يقول

    لولا اني انسان محترم و احترم الناس لكنت اجبت على السوال ببساطه المليار راحت في ………………………….

    1. قمرجي يقول

      عمر بتحب تلعب قمار ؟

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