اولى تباشير حكومة البخيت:الداخلية تستبدل سحب الجنسيات بوقف تجديد الجوزات

الصوت – رصد – قامت دائرة الاحوال المدنية مؤخرا برفض تجديد جوازات سفر عدد من المواطنين بحجة ان والد حامل الجواز مولود في فلسطين.
أم رامي مواطنية اردنية تحمل جواز سفر اردني تفاجأت من رفض دائرة الاحوال المدنية والجوازات تجديد جوازها بحجة تصويب اوضاعها بناء على تعليمات فك الارتباط.
هذه الاجراءات تأتي على الرغم من ان وزير الداخلية سعد هايل السرور السابق قال في تصريحات صحفية ان وزارة الداخلية د قررت وضع ملف (سحب الجنسيات) مرحليا في الثلاجة بمعنى تجميدها ثم التعميم على دوائر الدولة بان تتوقف عن مطالبة المواطنين من حملة البطاقة الخضراء بمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش لأغراض تحديد الوضع القانوني للمواطنة .
الا ان وزارة الداخلية استعاضت -حسب عدد من العائلات- عن سحب الرقم الوطني بوقف تجديد جواز السفر، وهذا ما حصل مع ام رامي و احد اقاربها الذي يحمل هوية فلسطينية خضراء اللون.
ولم تفلح عمان نت بالاتصال بمدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لبيان وجهة نظره في القضية .
وبعد قرار فك الارتباط أصبح لدائرة المتابعة والتفتيش دور أكثر جدية من قبل، خاصة وأن تعليمات رئيس الوزراء الأردني في 20/8/1988 اعتبرت أن من يحمل البطاقة الخضراء يعتبر من المقيمين في الضفة الغربية وبالتالي تسحب منه الجنسية الأردنية ومن يحمل البطاقة الصفراء يبقى محتفظاً بجنسيته الأردنية .
حقوقيا علق الدكتور فوزي السمهوري رئيس مركز جذور لدراسات حقوق الانسان في حديث للبوصلة انه ” لا يحق لدائرة الأحوال المدنية والجوازات الامتناع عن تجديد جواز سفر المواطن الاردني مهما كانت الاسباب والمبررات وذلك حسب قانون الجنسية الاردني”.
و حسب المواثيق الدولية يقول د. السمهوري ان حق الحصول على الجنسية حق لا يجوز لاي دولة كانت ان تنزعه من مواطنيها و تبقيه بلا جنسية، و هو كمن يقوم يقوم بنزع الصفة القانونية لوجود هذا الانسان كون من شأن ذلك منع الانسان من ممارسة حقوقه الطبيعية وبالاساس حرية التنقل”.
و شدد د.السمهوري على ضرورة تجديد جوازات السفر الاردنية لكافة المواطنين سواء كانوا داخل الوطن او خارجه، ولا وجود لاي سبب منطقي لرفض تجديد الجواز “.
قانونيا
يوضح المحامي علاء العثامنة وهو محامي أردني متخصص بقضايا الجنسيات معنى فك الارتباط ويقول ان ” من كان مقيماً في الضفة الغربية قبل 31/7/1988 تسحب منه الجنسية الأردنية ويعتبر مواطناً فلسطينياً وله حق الحصول على جواز سفر أردني مؤقت لمدة سنتين (أصبحت خمس سنوات فيما بعد) وله حق الاقامة في المملكة الأردنية لمدة شهر واحد ويشمل ذلك أيضاً الفلسطينيين المتواجدين في المملكة الأردنية أو خارجها ممن يحملون بطاقات الجسور الخضراء”.
ويضيف ” لا تسري تعليمات فك الارتباط على المواطنين الحاصلين على لم شمل عائلات ويحملون البطاقة الصفراء أينما كانوا ويعتبرون أردنيي الجنسية. وبعد ذلك أصبح من يطبق عليه قرار فك الارتباط تصرف له بطاقة خضراء في حال لم يكن قد صرفت له قبل ذلك، ومن بقى أردنياً وله حق الدخول إلى الضفة الغربية تصرف له بطاقة صفراء، إذا لم تكن قد صرفت له قبل ذلك، مع ملاحظة أنه تم تحديد مكان اقامة الأفراد موضوع هذه التعليمات دون الرجوع اليهم وبناء على افتراضات مبنية على قطعة كرتونية ذات ألوان، لم تصرف ابتداء إلا لغايات احصائية، وبناء على استيعاب وفهم (وأحياناً مزاج!!) موظف في دائرة المتابعة أو في دائرة الجوازات أو في وزارة الداخلية وأحياناً من دائرة المخابرات بحجة الدواعي ‘الأمنية”.
وبمرور السنوات أصبحت هذه التعليمات قاصرة عن تحديد بعض الحالات مثل من كان يحمل البطاقة الصفراء ثم فقد حقه في العودة للضفة الغربية أو من خرج من الضفة الغربية قبل 1983 ولا يحمل أية بطاقة وتعقدّت الأمور أكثر بعد توقيع اتفاقية أوسلو وظهور السلطة الوطنية الفلسطينية كلاعب جديد على الساحة له وجوده الواقعي والمرتبك مع إدارة شؤون الضفة الغربية، بالإضافة للغموض وعدم الوضوح الذي يشوب التعليمات، فتم عقد اجتماع في 5/10/2002 بين مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومدير المتابعة والتفتيش ومدير ادارة مفارز الجسور ومندوب عن دائرة المخابرات وتم اعتماده من قبل وزير الداخلية بنفس التاريخ وتتلخص بالتالي :
تشمل تعليمات قرار فك الارتباط كل من حصــــل على الجنســــية الأردنيـــة بموجب المادة 3 فقرة 2 من قانون الجنسية وتنص على أنه يعتبر أردني الجنسية كل من كان يحمل الجنسية الفلســـطينية من غير اليــــهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنيــة الهاشمية خـــلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954 .
ويقول المحامي العثامنة ان ” قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية المخالف أصلاً للدستور صيغ في داخل الغرف المغلقة وأصبح ينمو داخل هذه الغرف بناء على مزاج معالي وزير الداخلية وطواقمه دون أن يطلع عليه العامة على الرغم من أنه يمس مصير فئة كبيرة منهم بالإضافة إلى أن القرار توسع في مفهوم تحديد الاقامة داخل فلسطين ليشمل القرار من له أصول فلسطينية بدلاً من هو مقيم فعلاً في الضفة الغربية على الرغم من تأكيد جلالة الملك المرحوم الحسين بن طلال في خطابه التاريخي (… أن اجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية انما تتصل فقط بالأرض الفلسطينية المحتلة وأهلها، وليس بالمواطنين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال، فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله…).
ويرى أن ” قرار فك الارتباط يتخذه فعلياً ويقوم بتطبيقه موظف عادي في دائرة المتابعة والتفتيش أو في دائرة الجوازات العامة ليدمر حياة عائلات بكاملها، وكان على الحكومة الأردنية على الأقل واحتراماً لحق من كان في يوم من الأيام أردنياً أن تجعل هذا القرار بيد رئيس الوزراء أو بيد مجلس الوزراء نظراً لخطورة القرار”.
من جانب اخر ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في اخر تقرير لها ان السلطات الأردنية تواصل “السحب التعسفي” للجنسية الأردنية من الأردنيين من أصول فلسطينية في إجراء وصفته بأنه يشكل انتهاكا للقانونين الأردني والدولي.
وقالت المنظمة إن هذا الإجراء يحرم المواطنين من الجنسية الأردنية كما يحرمهم من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، والتملك، والإقامة في الأردن، مشيرة إلى أن أبناء المجردين من الجنسية يفقدون جنسيتهم تلقائياً بدورهم، حتى لو كانوا بالغين.
وينقل التقرير بيانات لوزارة الداخلية الأردنية تظهر إنها سحبت الجنسية من 2700 أردني بين عامي 2004 و2008، لكنها لم تناقش الأرقام لعام 2009 أو 2010.
ويقول الأردن انه ومن خلال سحب الأرقام الوطنية من بعض مواطنيه فإنه يطبق تعليمات فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام 1988، وان هدف هذا الإجراء حماية حق الإقامة في الضفة الغربية للأردنيين من أصول فلسطينية الذين يحملون البطاقات الصفراء (يملكون تصريح إقامة في الضفة الغربية من السلطات الإسرائيلية ويحملون الجنسية الأردنية أيضا).
السلام عليكم
انا مواطن احمل الجنسية الاردنية منذ عام 1978
وتفاجأت في عام 2009 عند تجديد الجواز بسحب الرقم الوطني
على الرغم انني كنت خارج الضفه عند فك الارتباط
عام1985 وكنت ازور فلسطين كل سنه او سنتين
ولا احمل اي جنسية اخرى
ولا اعمل لدى السلطة الفلسطينية
وعندي شهادة اعفاء خدمه لعدم الاستيعاب كان يؤجل لابناء الضفه
وكنت احمل كرت اصفر وعند سحب الجواز السابق اعطوني كرت اخضر
سحب الرقم الوطني مني ومن اولادي القاصرين وبقيت زوجتي تحمل الرقم الوطني وثلاثه من ابنائي
اي اصبحنا منقسمين مناصفة
راجعت المتابعه في شهر08-2011 لارجاع الرقم الوطني لكن المتابعه غرفه رقم 7 رفضت بحجة واهيه وهي انني كنت هارب من خدمة العلم وهذا مردود عليهم لاني معي شهادة اعفاء وكنت ازور الاردن كل سنه او سنتين وكل ما اسافر فلسطين اراجع التعبئه وكل ما اسافر خارج الاردن اراجع التعبئه لاخذ ورقة سفر
كيف تتهمني المتابعه بالهرب من خدمة العلم وهم اللذين يؤجلون وانا من ابناء الضفه لا نخدم خدمة علم؟؟؟؟ ممكن يكشفون على ملفي لدى خدمة العلم ويتأكدون
المشكله ان المتابعه فيها اشخاص يعملون على هواهم يسحبون لمن يريدون ويعطون لم يريدون ارجو من وزير الداخليه التدخل وحل الاشكال في هذا الموضوع لان كثيرا من الناس سحب منهم الرقم الوطني …ظلما
الي خايف على الوطن البديل ما بيعمل سلام مع الصهاينه ابتداءا
ارحمونا بموضوع سحب الجنسيات
انت تقول انها اشاعات وانا ارد عليك يا سيدي بان المتابعه سحبوا جنسيتي واولادي شخصيا بحجة الحفاظ على الوجود الفلسطيني في الضفه وما تقول حضرتك للذي لا يسمح له بدخول الضفه ولا يعتبر مواطنا هناك ‘ اليس الموت له ارحم من سحب جنسيته
يا جماعة اتركوني من موضوع سحب الجنسيات او عدم تجديد الجوازات لأنها كلها دعايات مغرضة وكاذبة ومدسوسة. يا أخي انا اردني من الضفة الغربية واحمل البطاقة الصفراء والرقم الوطني . أقسم لكم أنني وفي خضم هذه الأشاعات المغرضة والتي لا أساس لها تقدمت لتجديد هوياتي وهويات اسرتي وكذلك جوازات سفرنا انا واسرتي جميعا ولم يأخذ تجديدهم اكثر من نصف ساعة لدى الجوازات ولدى الأحوال ولم الحظ اية عقبات أو أي أجراء غير عادي. فألى متى تبقون تصدقون كلام العابثين والمغرضين الذين يدقون اسافين الذلة والهوان في تفكيك بلدنا الواحد الموحد بضفتيه وشعبه المقدسة فحاربوا مثل هذه الأشاعات المغرضة من أعداء الوطن وأعداء الدين وعاش الأردن الموحد بضفتيه الموحدتين وبشعبه الواحد وعاش مليكنا ومولانا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ولنبني هذا البلد ولنحافظ على هذه الوحدة التي لا ولن يغلبها اي غلاّب.
للعلم انه لا صحة لخبر وقف دائرة الاحوال المدنية والجوازات تجديد جوازات السفر , بل على العكس فان الدائرة في الاونة الاخيرة عملت على التسهيل على المواطنين من حملة التصاريح المنتهية وبالتنسيق مع دائرة المتابعة والتفتيش بتجديد جوازات سفرهم مقابل كتابة تعهد وذلك صونا لعدم فقدانهم لحقهم بتجديد تلك التصاريح .
كما انتدبت دائرة الاحوال المدنية والجوازات موظفين من دائرة المتابعة والتفتيش للعمل في مركز الدائرة تسهيلا على المواطنين وتبسيطا للاجراءات.
ارجعنا للكرت الأخضر والكرت الأصفر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . هزلت والله.. أية دولة هذه التي جنسية مواطنيها يقررها اصغر موظف في المتابعة والتفتيش او في الأحوال المدنية؟ .
شو متوقع كلها حكومات هاملة اللي عنا والفساد مستشري فيها وقراراتها على مصالح شخصية وكلها لربك
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