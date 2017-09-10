انطلاق أسبوع عمّان للتصميم 2017 تحت شعار “التصميم يحرك الحياة تحرك التصميم“

أُعلن في عمّان اليوم عن برنامج أسبوع عمّان للتصميم في نسخته الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي والذي يأتي بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله.

وستنطلق فعاليات الأسبوع هذا العام في السادس من تشرين الأول القادم من رأس العين في برنامج واسع النطاق وكثير التنوع، ويستكشف أسبوع عمّان للتصميم 2017 موضوع “ الحركة “ تحت شعار ‘” التصميم يحرك الحياة تحرك التصميم”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد الموافق 10 أيلول/سبتمبر سلّط منظمو الأسبوع الضوء على العديد من العناصر التي ستعرض لأول مرة هذا العام والتي تهدف الى تمكين المصممين من إنشاء منتدى للتعلم والتبادل والتعاون.

وشارك في المؤتمر الصحفي كل من المديرتين المشاركتين لأسبوع عمّان للتصميم، رنا بيروتي وعبير صيقلي، ومنسق معرض الهنجر في أسبوع عمّان للتصميم والمدير التنفيذي في شركة سنتاكس أحمد حمّيض، ومصممة معرض أسبوع عمّان للتصميم دينا حدادين.

كما شارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة باعتبار زين الراعي البلاتيني لأسبوع عمّان للتصميم، وممثلا عن أمانة عمّان الكبرى الشريك الاستراتيجي لأسبوع عمّان للتصميم لبنى الحنيطي، بالاضافة الى ممثلي الصحافة المحلية والاقليمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويقدم أسبوع عمّان للتصميم الذي سيعقد خلال الفترة من 6 – 14 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، برنامجاً غنياً ومبتكراً يكشف النقاب عن الإمكانات المتأصلة في مجال التصميم في الأردن، ويتم خلاله إنشاء منصة حيوية لاستكشاف التأثير القوي وغير المحسوس للتصميم في الحياة .

وستقام الأنشطة المرافقة لأسبوع عمّان للتصميم الى جانب منطقة رأس العين، في أكثر من 50 موقعا تتضمن صالات عرض، ومحلات، ومعاهد، وجامعات وأماكن عامة في مختلف أنحاء العاصمة.

قالت الشريك المؤسس لأسبوع عمّان للتصميم رنا بيروتي:”في العام الماضي، أطلقنا حواراً حول التصميم في المدينة، مع إبراز أهمية التصميم بيننا ومن خلالنا ، وأهميته في تنمية مجتمعاتنا”. وأضافت بيروتي، “هذا العام، سوف نسلط الضوء على موضوع الحركة وقدرة التصميم على دفع الحياة والعكس “.

وقالت الشريك المؤسس لأسبوع عمّان للتصميم عبير صيقلي: “ جسد أسبوع عمّان للتصميم الروح النشطة للحركة – التي تكتسب زخما عند المشاركة الجماعية وتعمل على تمكين الناس لتولي القيادة والسيطرة والتأثير لترتفع الى تحدي الوضع الراهن”.

ويضم معرض الهنجر الذي نسقه أحمد حمّيض، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة سنتاكس أعمال أكثر من 100 مصمم محلي، إقليمي و دولي من الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، لبنان، المغرب، العراق، مصر، المملكة العربية السعودية، الكويت، الهند، ألمانيا، فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام سلسلة من مقصورات التمثيل والمحلات المؤقتة والأنشطة الثقافية والغذائية في منطقة “حي الحرف” المنبثقة عن أسبوع عمّان للتصميم، وذلك ضمن هيكل مفتوح يقام في الهواء الطلق المصمم من قبل دينا حدّادين بالإضافة الى مركز الحسين الثقافي.

وسيستضيف الأسبوع لأول مرة معرض للطلبة– والذي يأتي نتيجة برنامج تعليمي مدته عاماً كاملاً – إضافة الى مجموعة متنوعة من ورشات العمل وجلسات النقاش والحوارات الموجهة لزيادة الوعي بشأن عناصر التصميم والتأثير الذي تحدثه على حياتنا اليومية.

وبهدف تجسيد مبدأ الحركة، تركز نسخة هذا العام من أسبوع عمّان للتصميم على زيادة مدى وصول الفعالية للجماهير من خلال التركيز على البرامج التي تستهدف المدارس في المحافظات والعمل مع المجتمعات المحلية وتعريفهم بقيمة التصميم وأثره، حيث ستظهر الطبيعة الحركية لنسخة هذا العام بشكل جلي مع ما ستنفذه من أنشطة وزيارات ميدانية وتجارب مساحة الصّناع المتنقلة.

ويلعب الرعاة والشركاء دوراً أساسياً في إنجاح أسبوع عمّان للتصميم، فإلى جانب شركة زين ، الراعي البلاتيني، انضمت شركة آرت ميديا و مؤسسة عبدالحميد شومان كراعيين فضيين، ومركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، وهيئة السياحة الأردنية وآرامكس كراعاة برونزيين. الى جانب أمانة عمّان الكبرى الشريك الاستراتيجي لأسبوع عمّان للتصميم.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة زين الاردن أحمد الهناندة أن الشركة تفتخر بدعمها لأسبوع عمّان للتصميم وللعام الثاني على التوالي، حيث تأتي الرعاية انطلاقاً من دورها الفعال في تنمية المجتمع المحلي والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني عن طريق دعم الإبداع والمصممين، خاصةً وأن المملكة تتمتع ببنية تحتية متطورة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، داعمة للابتكار والإبداع.

وأضاف الهناندة “ وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية زين في تشجيع مهارات التعلّم وتحفيز الخيال وتعزيز المواهب، سعياً منها لتعزيز مكانة الإبداعات الأردنية، وذلك سيساهم في إبراز مكانة الأردن في مجال التصميم والإبداع على المستوى العالمي، حيث أن أسبوع عمَان للتصميم والذي يتطلع له المبدعين والمصممين كافة، وذلك للتعريف عن أنفسهم و إبداعاتهم والتواصل مع الجهات المهتمة بالتصميم والإبداع، يعد واجهة ومحطة مهمة لاكتشاف الإبداع والتميّز في مجالات التصميم والحرف اليدوية، إضافة لتطوير قدرات المبدعين والمصممين وتبادل الخبرات والثقافات”.

معلومات إضافية حول أسبوع عمّان للتصميم، البرامج والمصممين ستكون متاحة على:

www.ammandesignweek.com