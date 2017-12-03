“امن الدولة” تصدر حكمها في قضية الركبان غدا

صرح رئيس محكمة امن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان المحكمة ستصدر قرارها في قضية الركبان غدا الاثنين.

وكانت عصابة داعش الارهابية قد استهدفت سرية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في حزيران من العام الماضي أسفرت عن استشهاد سبعة عسكريين أردنيين وإصابة خمسة عشر اخرين.

وكان المتهمون الخمسة “سوريو الجنسية” قد طالبوا هيئة المحكمة الاخذ بعين الشفقة خلال مرافعاتهم النهائية، حيث يواجهون عقوبة الاعدام شنقا حال ادانتهم بعد ان وجهت لهم نيابة امن الدولة تهما تصل عقوبتها في حدها الاعلى للإعدام وهي القيام بأعمال ارهابية باستخدام مواد متفجرة افضت الى موت انسان، والقيام بأعمال ارهابية افضت لهدم بناء كان فيه اكثر من شخص، وحيازة اسلحة اوتوماتيكية بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك.

يشار الى ان الجهاز الامني في القوات المسلحة تمكن من القبض على المتهمين بتفجيرات الركبان على الحدود الاردنية السورية بعدما تبين انهم من المنتمين لعصابة داعش الارهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، حيث قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة الى تصوير العملية.