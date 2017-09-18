الوقاية من السرطان .. 5 خطوات لتجنب الاصابة بالمرض الخبيث

هل يمكن الوقاية من السرطان؟ نعم هذا ممكن ولذلك سنورد لك في المقال التالي خطوات يومية لكي تتجنب الاصابة بهذا المرض الخطير .. فنادرا ما تخبر الحكومات في جميع أنحاء العالم سكانها بما يمكن أن يفعله الفرد لمنع حدوث مرض في المقام الأول. وبينما يتم التركيز على بناء المزيد من المستشفيات والمستشفيات المجهزة بشكل أفضل والحد من قوائم الانتظار، فإن تقليل الحاجة إلى المستشفى عن طريق الوقاية من الأمراض يتم تجاهلها بشكل كبير.

ويعد السرطان مثالا جيدا على مرض يمكن أن يقل معدل الاصابة به الى حد كبير من خلال اتخاذ الفرد تدابير وقائية. ويمكن الحد من الإصابة بالسرطان، في بعض الحالات، بنسبة أكثر من 50٪ من خلال اتخاذ إجراءات وقائية بسيطة.

الوقاية من السرطان .. فتش عن فيتامين d

يمكن الوقاية من السرطان عن طريق الحصول على جرعات كافية يوميا من فيتامين (د)عبر التعرض الكافي لأشعة الشمس المباشرة.أثر أشعة الشمس المباشرة على الجلد ينتج فيتامين (د) وهو امر صحي وحيوي.

وفي حين يمكن الحصول على فيتامين (د) من مصادر الغذاء، فمن غير المحتمل أن يحصل الفرد على ما يكفي من مصادر أخرى غير الشمس. التعرض للشمس بالنسبة لاصحاب البشرة البيضاء يجب ان لا يزيد عن 10-15 دقيقة يوميا 3 أو 4 مرات في الأسبوع. ويلاحظ ان اصحاب البشرة السمراء بحاجة الى ضعف هذه المدة للتعرض للشمس يوميا.

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قلل من تناول الدهون الحيوانية

ولا ينبغي هنما اغفال اهمية الطعام في الوقاية من السرطان عبر تقليل اللحوم والزبدة والبيض والجبن. او الدهون الحيوانية عموما التي تزيد من خطر تطوير أنواع معينة من السرطان (الثدي والبروستاتا والأمعاء والبنكرياس)، في المقابل يمكنك تناول المزيد من الأسماك والدواجن بدلا من ذلك.

ماذا عن الفواكه والخضروات الطازجة

تناول الكثير من الفواكه والخضار الطازجة (الطماطم والجزر والكراث والملفوف والبروكلي والبصل وغيرها) من المنتجات الغنية بيتافمينات اي وبي وسي والتي تساعد على حماية الجسم من الاصابة بسرطانات القولون والمعدة والمستقيم والرئتين.

الخبز الأسمر بدلا من الابيض

حاول استبدال الخبز الأبيض بالخبز الأسمر او خبز الشوفان وذلك بسبب ما يحتويه من نسبة عالية من الألياف التي تعمل على تحسين وظائف الأمعاء والحماية من سرطان القولون تحديدا .

أكثر من تناول فيتامين C

ان تناول الفواكه مثل الحمضيات والكيوي والتفاح والمشمش وبعض الخضروات مثل اللفت والبقدونس والفلفل الأخضر كفيلة بزيادة نسبة فيتامين سي في جسمك وبالتالي منع الكثير من أنواع السرطان من الحدوث .