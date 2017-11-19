الهناندة يشارك طالبات “مدرسة الصويفية الثانوية الشاملة للبنات” تجربته العملية

شارك الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن أحمد الهناندة في برنامج حملة “قادة الأعمال” التي تنظّمها مؤسسة “إنجاز”، من خلال جلسة تفاعلية قدّمها لطالبات المرحلة الثانوية في “مدرسة الصويفية الثانوية الشاملة للبنات” في العاصمة عمّان، واستعرض خلالها تجربته الشخصية في مضمار الحياة العملية والمهنية، وذلك في إطار سعي شركة زين المتواصل لدعم المجتمع المحلي من خلال العديد من المبادرات والبرامج التنمويّة.

وتناول الهناندة خلال الجلسة أهميّة تطوير المهارات الشخصيّة والتسلّح بالطموح والإرادة القويّة لتحقيق الأفضل، إلى جانب أهميّة الأحلام وما يتمنّاه الفرد في مستقبله وحاضره، كما ناقش موضوع تحفيز الذات عبر اتخاذ قدوة تجسّد القيم والمُثل العليا، للتعلّم من نجاحاتها وإنجازاتها والسعي لأن يحذو حذوها بما يؤدي إلى الوصول إلى مكانة متميّزة في المستقبل.

وشارك الهناندة الطالبات بالقيم الأساسيّة التي أدّت إلى نجاحه في حياته العمليّة، وأبرزها المثابرة والاجتهاد والإرادة، والتصميم على تحقيق الطموحات الكبيرة والجُرأة في اتخاذ القرار، والسعي الدائم للوصول إلى الهدف المنشود، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعمل في الحاضر والتطلّع للغد بكل إيجابيّة، حيث شهدت المحاضرة تفاعلاً من الطالبات مع الهناندة، الذي أجاب على استفساراتهن وقدّمَ لهن التوجيهات والنصائح التي تساعدهن على رسم مستقبلهن العلميّ والعمليّ.

يُشار إلى أن الهناندة من مواليد العام 1973، وهو حاصل على شهادة العلوم المالية والمصرفية من جامعة اليرموك في العام 1994، وقد تولى مهام الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن في العام 2011، ويحظى بمسيرة مهنية تحفل بالإنجازات، حاز خلالها العديد من الجوائز على المستوى العربي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى حصوله على شهادة الدكتوراة الفخرية في إدارة الأعمال، والتي منحته اياها جامعة “كوفنتري” البريطانية العريقة، وذلك تقديراً لمساهمته الفاعلة في مجال الابتكار وريادة الأعمال في الأردن والتزامه المستمر بتميّز التعليم، ودعمه لقطاع التعليم.