الهناندة يحصد جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017 من تيليكوم وورلدز الشرق الأوسط

حصد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن، أحمد الهناندة، جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2017 ، خلال فعاليات حفل جوائز تيليكوم وورلدز الشرق الأوسط السنوية، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون -مركز دبي العالمي – دبي، وذلك يوم الإثنين ١٨ أيلول، كما حصدت مجموعة زين جائزة أفضل علامة تجارية للعام ٢٠١٧.

وجاءت الجائزة الممنوحة للهناندة بحسب لجنة التحكيم التي ضمّت عدداً من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال في المنطقة، نظراً لجهوده في الانتقال لمرحلة متقدمة في بناء استراتيجية طويلة الأمد تواكب التغيرات والتطورات الحاصلة في عالم التكنولوجيا والابتكار، وبما يتناسب مع الهوية المؤسسية والقيم الجوهرية لشركة زين،بالإضافة إلى المكانة الريادية التي تحظى بها الشركة، فضلاً عن الأداء المتميز للشركة، وإنجازات الهناندة الإدارية، منذ توليه مهامه في عام ٢٠١١، وحتى العام الحالي حيث عمل الهناندة وعبر قيادته للشركة على خلق التوازن بين التزامات الشركة تجاه المستثمرين والمساهمين والموظفين سعياً لرضا العملاء، وبما يفوق تطلعاتهم ومتطلباتهم ، وهذا ما ميّز أداء وإدارة الهناندة.

وتمكنّ الهناندة على مدار الأعوام السبعة الماضية، من إحداث ثورة في عالم الاتصالات، والابتكار والتكنولوجيا مع الحفاظ على مكانة الشركة الريادية التي تتبؤها في السوق المحلية والعالمية .

يشار إلى أن الهناندة حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016 (CEO of the Year 2016)، من مجلة MEA Markets البريطانية،التي تُعنى بالأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما حصد العام الماضي جائزة “رجل التغيير”، والتي تسلّمها خلال حفل “جوائز التميّز في مجال الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، فيما مُنح الهناندة من جامعة “كوفنتري” البريطانية العريقة شهادة الدكتوراة الفخرية في إدارة الأعمال ،وحاز الهناندة ايضا على جائزة “الإحتراف في قطاع الاتصالات” للعام 2012 الصادرة عن مجلة CommsMEA المتخصصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجائزة “سقراط الدولية 2014” كـ “أفضل رئيس تنفيذي” والمقدمة من الجمعية الأوروبية للأعمال، وعلى جائزة “رجل العام في مجال الاتصالات” لعام 2014 المقدمة من أكاديمية جوائز التميّز في المنطقة العربية – أكاديمية تتويج، وفي تشرين ثاني 2014 حصل الهناندة على جائزة “أفضل قادة قطاع الاتصالات للعام 2014″، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم على هامش قمة الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات التي تنظمها مجلة تيليكوم ريڤيو سنوياً في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.