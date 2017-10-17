العبداللات يطلق جديده ” الدحّه “

أطلق صوت الأردن صوت زين الفنان عمر العبداللات اليوم عمله الغنائي الجديد لهذا العام ” الدّحة “، ويأتي إطلاقه لهذا العمل تأكيداً على إستمرارية الشراكة الفعلية بين شركة زين وبينه، التي تخدم وتثري الساحة الفنية الأردنية، حيث تمثّلت هذا العام بإطلاق عمل غنائي ذات رسالة ومضمون موّجه للمجتمع الأردني والعربي، ولتثبت الشراكة دوماً صوابية النجاح المشترك الذي يجنيه الطرفان.

ويحتوي العمل لهذا العام على صيغة مغايرة عن المعتاد عليه في السابق ، فأختار العبداللات أن يقدم الدحة بوصلة غنائية تُمثل جميع أنماط وأنواع الدحية في باديتنا الأردنية والعربية وبتوزيع موسيقي جديد، ليقدمها العبداللات بقالب غنائي مميز وجديد؛ يزاوج فيه بين لونه الأردني الأصيل وبين الروح الشبابية، ليواكب من خلال هذا العمل تطلعات وحُب الشباب لمثل هذه الأعمال التي خرجت من اطارها البدوي لتصبح مطلباً لكافة الفئات، وكلمات وألحان العمل من الفلكلور وإعداد صوت الأردن صوت زين عمر العبداللات، فيما قام بتوزيع العمل موسيقياً الموّزع الموسيقي محمد القيسي.

وسيتم إطلاق العمل الغنائي عبر متجري App Store وGoogle Play، للهواتف الذكية، فيما قامت زين بإضافة العمل الجديد إلى متجرها للمحتوى الرقمي الترفيهي متعدد الشاشات “زووم”، كما ستقوم زين بإدراج هذا العمل ، ضمن خدمة سمعنّي، التي تمكّن المشتركين من استبدال النغمة العادية بأغاني، أو أشعار، أو أناشيد وأدعية، يختارها المشترك، كما يمكن تخصيص نغمة انتظار لكل متصل، ليستمع إليها المتصلين به، وسيكون العمل الغنائي متوفراً مجاناً وحصري خلال الأسبوع الحالي في جميع معارض زين المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

الجدير بالذكر أن العبداللات سيشارك بمجموعة كبيرة من النشاطات الفنية التي تجمعه مع شركة زين، ومؤخراً سطر الفنان عمر العبداللات نجاحاً كبيراً في أول أيام مهرجان جرش في دورته الثانية والثلاثين، كما وشارك مؤخرااً بحفل فني في فلسطين على مسرح مدينة روابي، كان الأضخم على مستوى المنطقة حيث حضره فوق العشرين ألف شخص.

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